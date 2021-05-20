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Глава ФСИН рассказал о состоянии Навального
Глава ФСИН рассказал о состоянии Навального - РИА Новости, 20.05.2021
Глава ФСИН рассказал о состоянии Навального
Состояние здоровья Алексея Навального стабилизировалось, он нормально питается, его вес составляет 82 килограмма, сообщил журналистам в Красноярске директор... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:22
2021-05-20T08:44
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Состояние здоровья Алексея Навального стабилизировалось, он нормально питается, его вес составляет 82 килограмма, сообщил журналистам в Красноярске директор ФСИН России Александр Калашников."Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально. Он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Его вес уже 82 (килограмма). Он нормально питается. Имеет возможность общаться с семьей", - сказал Калашников.Также директор ФСИН заявил, что в настоящее время каких-либо взысканий или специальных нарушений у Алексея Навального нет."Каких-то специальных взысканий, нарушений сейчас нет и ему не объявляется. И нет в этом цели его как-то унизить, осложнить ему жизнь. Он на общих условиях", - сказал Калашников.Навальный 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болели нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В конце апреля Навальный заявил, что завершает голодовку. Омбудсмен Татьяна Москалькова говорила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи не из системы ФСИН, есть их заключение.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/navalnyy-1732185773.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

Глава ФСИН рассказал о состоянии Навального

08:22 20.05.2021 (обновлено: 08:44 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Состояние здоровья Алексея Навального стабилизировалось, он нормально питается, его вес составляет 82 килограмма, сообщил журналистам в Красноярске директор ФСИН России Александр Калашников.
"Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально. Он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Его вес уже 82 (килограмма). Он нормально питается. Имеет возможность общаться с семьей", - сказал Калашников.
Также директор ФСИН заявил, что в настоящее время каких-либо взысканий или специальных нарушений у Алексея Навального нет.
"Каких-то специальных взысканий, нарушений сейчас нет и ему не объявляется. И нет в этом цели его как-то унизить, осложнить ему жизнь. Он на общих условиях", - сказал Калашников.
Навальный 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болели нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В конце апреля Навальный заявил, что завершает голодовку. Омбудсмен Татьяна Москалькова говорила журналистам, что Навального посещали гражданские врачи не из системы ФСИН, есть их заключение.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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