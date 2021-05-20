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ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными - РИА Новости, 20.05.2021
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T07:36
2021-05-20T15:31
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов."Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан. &lt;…&gt; Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну вот мы реально можем предоставить", — сказал он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.При этом Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а "новые достойные условия"."Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", — рассказал он.Директор ФСИН также обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.Число заключенных в России к 2021 году сократилось до 483 тысяч человек с более чем 860 тысяч в 2010-м. По словам Калашникова, из них право подать заявление на замену наказания принудительными работами есть у 188 тысяч человек.Глава ведомства также отметил, что в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11 процентов.Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальных мигрантов из стран СНГ депортируют из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии. По данным МВД, сейчас в стране находятся более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тысячи) — из Узбекистана.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными

07:36 20.05.2021 (обновлено: 15:31 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КРАСНОЯРСК, 20 мая — РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов.
"Недавно Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.) встречался с руководителями ближнеазиатских регионов — Узбекистан, Таджикистан. <…> Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Ну вот мы реально можем предоставить", — сказал он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.
При этом Калашников подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а "новые достойные условия".
"Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату", — рассказал он.
Директор ФСИН также обратился к омбудсменам с просьбой "поднять эту тему" в каждом регионе.
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Глава ведомства также отметил, что в 2020 году удалось увеличить среднюю зарплату осужденных более чем на 11 процентов.
Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальных мигрантов из стран СНГ депортируют из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии.
По данным МВД, сейчас в стране находятся более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего (332 тысячи) — из Узбекистана.
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