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Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"

Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание" - РИА Новости, 20.05.2021

Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет одним из спикеров российского марафона "Новое знание", рассказал первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:22

2021-05-20T10:22

2021-05-20T13:03

россия

олег тиньков

стив возняк

сергей лавров

валерий гергиев

сергей собянин

дмитрий песков

герман греф

илон маск

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет одним из спикеров российского марафона "Новое знание", рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Они, по словам Кириенко, — лучшие специалисты в своих отраслях, которые нашли время поделиться своими знаниями и опытом.Он отметил, что для участников мероприятия — это хорошая возможность пообщаться с лучшими специалистами в своих сферах и задать им вопросы.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

https://ria.ru/20210517/prosveschenie-1732599913.html

россия

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2021

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россия, олег тиньков, стив возняк, сергей лавров, валерий гергиев, сергей собянин, дмитрий песков, герман греф, илон маск, сергей кириенко