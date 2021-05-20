Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"
10:22 20.05.2021 (обновлено: 13:03 20.05.2021)
© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет одним из спикеров российского марафона "Новое знание", рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Перед вами эти три дня выступит Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин основатель AppleСтив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск — это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере", — сказал он в ходе церемонии открытия мероприятия.
Они, по словам Кириенко, — лучшие специалисты в своих отраслях, которые нашли время поделиться своими знаниями и опытом.
Он отметил, что для участников мероприятия — это хорошая возможность пообщаться с лучшими специалистами в своих сферах и задать им вопросы.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.