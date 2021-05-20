Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/mask-1733080389.html
Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"
Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание" - РИА Новости, 20.05.2021
Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет одним из спикеров российского марафона "Новое знание", рассказал первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:22
2021-05-20T13:03
россия
олег тиньков
стив возняк
сергей лавров
валерий гергиев
сергей собянин
дмитрий песков
герман греф
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_0:3:2944:1659_1920x0_80_0_0_61b6249abf28ecabbbd01b7fa2a20cf9.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет одним из спикеров российского марафона "Новое знание", рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Они, по словам Кириенко, — лучшие специалисты в своих отраслях, которые нашли время поделиться своими знаниями и опытом.Он отметил, что для участников мероприятия — это хорошая возможность пообщаться с лучшими специалистами в своих сферах и задать им вопросы.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
https://ria.ru/20210517/prosveschenie-1732599913.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595995998_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_811b4e2379b308a15c98d5dd1ef62df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег тиньков, стив возняк, сергей лавров, валерий гергиев, сергей собянин, дмитрий песков, герман греф, илон маск, сергей кириенко

Илон Маск выступит на марафоне "Новое знание"

10:22 20.05.2021 (обновлено: 13:03 20.05.2021)
 
© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станет одним из спикеров российского марафона "Новое знание", рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"Перед вами эти три дня выступит Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин основатель AppleСтив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск — это мировые имена и лучшие специалисты в своей сфере", — сказал он в ходе церемонии открытия мероприятия.

Они, по словам Кириенко, — лучшие специалисты в своих отраслях, которые нашли время поделиться своими знаниями и опытом.
Он отметил, что для участников мероприятия — это хорошая возможность пообщаться с лучшими специалистами в своих сферах и задать им вопросы.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
Слушатели в аудитории во время лекции - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 11:28
В восьми городах России пройдет просветительский марафон "Новое знание"
 
РоссияОлег ТиньковСтив ВознякСергей ЛавровВалерий ГергиевСергей СобянинДмитрий ПесковГерман ГрефИлон МаскСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния