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"Воевали на протезах": почему летчиков с увечьями возвращали на фронт
"Воевали на протезах": почему летчиков с увечьями возвращали на фронт - РИА Новости, 20.05.2021
"Воевали на протезах": почему летчиков с увечьями возвращали на фронт
Тяжелое ранение, ампутация обеих ног и возвращение к боевой службе — 105 лет назад, 20 мая 1916-го, родился легендарный советский летчик, герой Великой... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:00
2021-05-20T08:00
россия
алексей маресьев
великая отечественная война (1941-1945)
безопасность
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Тяжелое ранение, ампутация обеих ног и возвращение к боевой службе — 105 лет назад, 20 мая 1916-го, родился легендарный советский летчик, герой Великой Отечественной Алексей Маресьев. Потеряв обе ноги, офицер не уволился со службы и не отправился в тыл — напротив, добился возвращения на фронт. Это известно всем. Однако его случай не единственный.Восемнадцать днейМаресьева сбили в апреле 1942-го — в ходе Демянской наступательной операции Северо-Западного фронта. В котел тогда попала 100-тысячная группировка гитлеровцев.Молодой летчик на истребителе Як-1 прикрывал группу бомбардировщиков, наносивших удары по позициям противника. Когда самолет загорелся, Маресьеву, тяжело раненному в ноги, пришлось вынужденно приземлиться на вражеской территории.В лесу, на открытом воздухе в холодную погоду, практически без еды и воды он провел 18 суток. Сначала летчик еще мог идти, но вскоре обессилел — большую часть пути до деревни Плав Валдайского района Маресьев прополз. Здесь на него наткнулись местные жители. У выпускника Батайского авиационного училища Алексея Маресьева были все шансы сделать успешную карьеру летчика-истребителя. Войну он начал в 296-м истребительном авиаполку на Юго-Западном фронте.Первый боевой вылет совершил 23 августа 1941-го в районе Кривого Рога. В марте 1942-го его перевели на Северо-Западный фронт в 580-й истребительный авиаполк. Вскоре Маресьев одержал первую личную победу в воздухе, сбив немецкий военно-транспортный самолет Ю-52.А через несколько дней сбили уже его.Опыт и навыкиИ без того тяжелые ранения осложнились обморожением конечностей. Быстро развивалась гангрена. Маресьева переправили в московский госпиталь в критическом состоянии — спасли жизнь, ампутировав обе ступни.Казалось, с карьерой военного летчика покончено. Но у Маресьева были другие планы. Научившись ходить на протезах, он попросился обратно на фронт. Больше года тренировался, прошел несколько медкомиссий и в июне 1943-го добился перевода в 63-й истребительный авиаполк.Там с недоверием относились к офицеру с увечьями, старались не отправлять его на боевые задания. Однако все же посадили на истребитель Ла-5 и назначили ведомым. Когда Маресьев сбил первый "мессер", все сомнения рассеялись. Специалист по истории боевой авиации Николай Якубович объяснил РИА Новости, что, хотя в годы Великой Отечественной недобора летного состава не наблюдалось, опытные пилоты были на вес золота. "Несмотря на ранения и инвалидность, Маресьев и другие летчики с увечьями оставались высококлассными идейными профессионалами", — отметил он. Что касается пилотирования с протезами, то Ла-5 считался довольно простым в управлении."У этой машины были недостатки и недоработки, связанные с условиями производства военного времени, — рассказывает историк. — Например, очень высокая температура в кабине, отсутствие двусторонней радиосвязи. Но тем не менее на этих самолетах можно было эффективно воевать. Маресьев лишился ступней, остальная мышечная система действовала, а для опытного летчика главное — координация движений. Он восстановил все навыки и даже с протезами грамотно и умело управлял истребителем. Точно так же, как и раньше".Всего за годы войны Алексей Маресьев выполнил 86 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев и лично сбил десять немецких самолетов. Семь — после возвращения на фронт с протезами. Однажды выручил двоих однополчан в безнадежной ситуации, за что в августе 1943-го ему присвоили звание Героя Советского Союза.Настоящие героиБлагодаря повести Бориса Полевого Маресьев приобрел широкую известность, но он не единственный советский летчик, вернувшийся в строй с серьезными увечьями.Истребителя-аса Северного флота Захара Сорокина в октябре 1941-го сбили в Заполярье. Раненый пилот несколько суток добирался до части, прошел и прополз около 70 километров. Ему ампутировали обе обмороженные ступни, но уже через год офицер снова поднялся в небо. Всего он уничтожил 11 самолетов противника, шесть — на протезах.Александру Грисенко после тяжелого ранения ампутировали левую ногу ниже колена. Тем не менее он остался в строю, освоил истребитель "Аэрокобра", командовал авиадивизией, совершил 60 боевых вылетов, сбил четыре самолета противника.Леонид Елькин после осколочного ранения в голову ослеп на один глаз. Менее чем через год он командовал эскадрильей разведывательного авиаполка Северного флота, выполнил 120 боевых вылетов. Погиб в феврале 1944-го.Похожее случалось и в Первую мировую. Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков привел несколько примеров. Один из первых русских авиаторов Александр Прокофьев-Северский от взрыва бомбы лишился правой ноги, но вернулся за штурвал. Юрий Гильшер после аварии истребителя потерял левую ступню, однако тоже продолжил воевать.
https://ria.ru/20200608/1572508386.html
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россия, алексей маресьев, великая отечественная война (1941-1945), безопасность

"Воевали на протезах": почему летчиков с увечьями возвращали на фронт

08:00 20.05.2021
 
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкСамолет-истребитель Як-9
Самолет-истребитель Як-9 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Анатолий Сергеев-Васильев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Тяжелое ранение, ампутация обеих ног и возвращение к боевой службе — 105 лет назад, 20 мая 1916-го, родился легендарный советский летчик, герой Великой Отечественной Алексей Маресьев. Потеряв обе ноги, офицер не уволился со службы и не отправился в тыл — напротив, добился возвращения на фронт. Это известно всем. Однако его случай не единственный.

Восемнадцать дней

Маресьева сбили в апреле 1942-го — в ходе Демянской наступательной операции Северо-Западного фронта. В котел тогда попала 100-тысячная группировка гитлеровцев.
Молодой летчик на истребителе Як-1 прикрывал группу бомбардировщиков, наносивших удары по позициям противника. Когда самолет загорелся, Маресьеву, тяжело раненному в ноги, пришлось вынужденно приземлиться на вражеской территории.
В лесу, на открытом воздухе в холодную погоду, практически без еды и воды он провел 18 суток. Сначала летчик еще мог идти, но вскоре обессилел — большую часть пути до деревни Плав Валдайского района Маресьев прополз. Здесь на него наткнулись местные жители.
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У выпускника Батайского авиационного училища Алексея Маресьева были все шансы сделать успешную карьеру летчика-истребителя. Войну он начал в 296-м истребительном авиаполку на Юго-Западном фронте.
Первый боевой вылет совершил 23 августа 1941-го в районе Кривого Рога. В марте 1942-го его перевели на Северо-Западный фронт в 580-й истребительный авиаполк. Вскоре Маресьев одержал первую личную победу в воздухе, сбив немецкий военно-транспортный самолет Ю-52.
А через несколько дней сбили уже его.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкЛетчики готовят самолет к боевому вылету
Летчики готовят самолет к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Летчики готовят самолет к боевому вылету

Опыт и навыки

И без того тяжелые ранения осложнились обморожением конечностей. Быстро развивалась гангрена. Маресьева переправили в московский госпиталь в критическом состоянии — спасли жизнь, ампутировав обе ступни.
Казалось, с карьерой военного летчика покончено. Но у Маресьева были другие планы. Научившись ходить на протезах, он попросился обратно на фронт. Больше года тренировался, прошел несколько медкомиссий и в июне 1943-го добился перевода в 63-й истребительный авиаполк.
Там с недоверием относились к офицеру с увечьями, старались не отправлять его на боевые задания. Однако все же посадили на истребитель Ла-5 и назначили ведомым. Когда Маресьев сбил первый "мессер", все сомнения рассеялись.
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Специалист по истории боевой авиации Николай Якубович объяснил РИА Новости, что, хотя в годы Великой Отечественной недобора летного состава не наблюдалось, опытные пилоты были на вес золота. "Несмотря на ранения и инвалидность, Маресьев и другие летчики с увечьями оставались высококлассными идейными профессионалами", — отметил он.
Что касается пилотирования с протезами, то Ла-5 считался довольно простым в управлении.
© РИА НовостиЛетчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева — Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев
Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева - Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости
Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева — Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев
"У этой машины были недостатки и недоработки, связанные с условиями производства военного времени, — рассказывает историк. — Например, очень высокая температура в кабине, отсутствие двусторонней радиосвязи. Но тем не менее на этих самолетах можно было эффективно воевать. Маресьев лишился ступней, остальная мышечная система действовала, а для опытного летчика главное — координация движений. Он восстановил все навыки и даже с протезами грамотно и умело управлял истребителем. Точно так же, как и раньше".
Всего за годы войны Алексей Маресьев выполнил 86 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев и лично сбил десять немецких самолетов. Семь — после возвращения на фронт с протезами. Однажды выручил двоих однополчан в безнадежной ситуации, за что в августе 1943-го ему присвоили звание Героя Советского Союза.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГерой Советского Союза Алексей Маресьев поздравляет космонавта Юрия Гагарина с успешным прилетом
Герой Советского Союза Алексей Маресьев поздравляет космонавта Юрия Гагарина с успешным прилетом - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости
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Герой Советского Союза Алексей Маресьев поздравляет космонавта Юрия Гагарина с успешным прилетом

Настоящие герои

Благодаря повести Бориса Полевого Маресьев приобрел широкую известность, но он не единственный советский летчик, вернувшийся в строй с серьезными увечьями.
Истребителя-аса Северного флота Захара Сорокина в октябре 1941-го сбили в Заполярье. Раненый пилот несколько суток добирался до части, прошел и прополз около 70 километров. Ему ампутировали обе обмороженные ступни, но уже через год офицер снова поднялся в небо. Всего он уничтожил 11 самолетов противника, шесть — на протезах.
Александру Грисенко после тяжелого ранения ампутировали левую ногу ниже колена. Тем не менее он остался в строю, освоил истребитель "Аэрокобра", командовал авиадивизией, совершил 60 боевых вылетов, сбил четыре самолета противника.
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Леонид Елькин после осколочного ранения в голову ослеп на один глаз. Менее чем через год он командовал эскадрильей разведывательного авиаполка Северного флота, выполнил 120 боевых вылетов. Погиб в феврале 1944-го.
Похожее случалось и в Первую мировую. Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков привел несколько примеров. Один из первых русских авиаторов Александр Прокофьев-Северский от взрыва бомбы лишился правой ноги, но вернулся за штурвал. Юрий Гильшер после аварии истребителя потерял левую ступню, однако тоже продолжил воевать.
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкЛетчик-истребитель Захар Сорокин на МИГ-3 перед боевым вылетом
Летчик-истребитель Захар Сорокин на МИГ-3 перед боевым вылетом - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Летчик-истребитель Захар Сорокин на МИГ-3 перед боевым вылетом
 
РоссияАлексей МаресьевВеликая Отечественная война (1941-1945)Безопасность
 
 
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