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Первая трансляция марафона "Новое знание" набрала более 5 млн просмотров
Первая трансляция марафона "Новое знание" набрала более 5 млн просмотров - РИА Новости, 20.05.2021
Первая трансляция марафона "Новое знание" набрала более 5 млн просмотров
Количество просмотров выступлений с марафона обновленного общества "Знание" за первый день превысило пять миллионов, сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T19:06
2021-05-20T23:55
тимур бекмамбетов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Количество просмотров выступлений с марафона обновленного общества "Знание" за первый день превысило пять миллионов, сообщила пресс-служба проекта.Мероприятие стартовало в Москве 20 мая и будет идти три дня. На просветительский марафон зарегистрировалось более трех тысяч участников.В программе — более ста лекций и мастер-классов с участием 150 спикеров, среди которых выдающиеся деятели культуры, науки, искусства, спорта, бизнесмены и государственные деятели. Все мероприятия доступны онлайн.В день открытия перед участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и многие другие.
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тимур бекмамбетов, общество "знание", москва, технологии, общество

Первая трансляция марафона "Новое знание" набрала более 5 млн просмотров

19:06 20.05.2021 (обновлено: 23:55 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЖурналист Владимир Познер на "Открытом диалоге" в рамках трехдневного просветительского марафона общества "Новое Знание" в Москве
Журналист Владимир Познер на Открытом диалоге в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Количество просмотров выступлений с марафона обновленного общества "Знание" за первый день превысило пять миллионов, сообщила пресс-служба проекта.
Мероприятие стартовало в Москве 20 мая и будет идти три дня. На просветительский марафон зарегистрировалось более трех тысяч участников.
В программе — более ста лекций и мастер-классов с участием 150 спикеров, среди которых выдающиеся деятели культуры, науки, искусства, спорта, бизнесмены и государственные деятели. Все мероприятия доступны онлайн.
В день открытия перед участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и многие другие.
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Вчера, 10:22
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Тимур БекмамбетовОбщество "Знание"МоскваТехнологииОбщество
 
 
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