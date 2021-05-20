https://ria.ru/20210520/krym-1733085382.html

В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским

В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским - РИА Новости, 20.05.2021

В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:53

2021-05-20T10:53

2021-05-20T10:53

россия

сергей цеков

республика крым

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и бессмысленным", он только обостряет российско-американские отношения.Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма"."Мы и не ожидали каких-то реалистичных конструктивных действий от США в отношении Крыма. К сожалению, американские власти шаг за шагом лишь усугубляют и обостряют отношения с Россией, принимая подобные антироссийские законопроекты, которые сами по себе жалкие и бессмысленные. Крымчанам абсолютно неважно признание или непризнание их выбора со стороны США. Этот вопрос некритичен и не столь важен. Самое главное, что Россия признает Крым своей составной частью, а крымчане Россию - своей родиной", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Россия навсегда останется для крымчан родной страной, как бы ни пытались западные страны спекулировать на теме российского статуса Крыма.

https://ria.ru/20210520/krym-1733081822.html

россия

республика крым

сша

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россия, сергей цеков, республика крым, сша, в мире