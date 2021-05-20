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В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским
В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским - РИА Новости, 20.05.2021
В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:53
2021-05-20T10:53
россия
сергей цеков
республика крым
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и бессмысленным", он только обостряет российско-американские отношения.Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма"."Мы и не ожидали каких-то реалистичных конструктивных действий от США в отношении Крыма. К сожалению, американские власти шаг за шагом лишь усугубляют и обостряют отношения с Россией, принимая подобные антироссийские законопроекты, которые сами по себе жалкие и бессмысленные. Крымчанам абсолютно неважно признание или непризнание их выбора со стороны США. Этот вопрос некритичен и не столь важен. Самое главное, что Россия признает Крым своей составной частью, а крымчане Россию - своей родиной", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Россия навсегда останется для крымчан родной страной, как бы ни пытались западные страны спекулировать на теме российского статуса Крыма.
https://ria.ru/20210520/krym-1733081822.html
россия
республика крым
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россия, сергей цеков, республика крым, сша, в мире

В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским

10:53 20.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и бессмысленным", он только обостряет российско-американские отношения.
Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма".
"Мы и не ожидали каких-то реалистичных конструктивных действий от США в отношении Крыма. К сожалению, американские власти шаг за шагом лишь усугубляют и обостряют отношения с Россией, принимая подобные антироссийские законопроекты, которые сами по себе жалкие и бессмысленные. Крымчанам абсолютно неважно признание или непризнание их выбора со стороны США. Этот вопрос некритичен и не столь важен. Самое главное, что Россия признает Крым своей составной частью, а крымчане Россию - своей родиной", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Россия навсегда останется для крымчан родной страной, как бы ни пытались западные страны спекулировать на теме российского статуса Крыма.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
10:32
В Крыму оценили намерение США запретить признавать полуостров российским
 
РоссияСергей ЦековРеспублика КрымСШАВ мире
 
 
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