https://ria.ru/20210520/krym-1733085382.html
В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским
В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским - РИА Новости, 20.05.2021
В Совфеде оценили намерение США запретить признавать Крым российским
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:53
2021-05-20T10:53
2021-05-20T10:53
россия
сергей цеков
республика крым
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал законопроект конгресса США о непризнании присоединения Крыма "жалким и бессмысленным", он только обостряет российско-американские отношения.Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма"."Мы и не ожидали каких-то реалистичных конструктивных действий от США в отношении Крыма. К сожалению, американские власти шаг за шагом лишь усугубляют и обостряют отношения с Россией, принимая подобные антироссийские законопроекты, которые сами по себе жалкие и бессмысленные. Крымчанам абсолютно неважно признание или непризнание их выбора со стороны США. Этот вопрос некритичен и не столь важен. Самое главное, что Россия признает Крым своей составной частью, а крымчане Россию - своей родиной", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Россия навсегда останется для крымчан родной страной, как бы ни пытались западные страны спекулировать на теме российского статуса Крыма.
https://ria.ru/20210520/krym-1733081822.html
россия
республика крым
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей цеков, республика крым, сша, в мире