https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733087915.html
Эксперт рассказал о самых частых симптомах коронавируса
Эксперт рассказал о самых частых симптомах коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт рассказал о самых частых симптомах коронавируса
Температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:06
2021-05-20T11:06
2021-05-20T19:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Клинические особенности COVID-19 в РФ. Мы говорим о том, что температура наблюдалась практически в 100% случаев, кашель - более 50% случаев, диарея - достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", - сказал Акимкин на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество