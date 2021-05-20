https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733087915.html

Эксперт рассказал о самых частых симптомах коронавируса

Эксперт рассказал о самых частых симптомах коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперт рассказал о самых частых симптомах коронавируса

Температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:06

2021-05-20T11:06

2021-05-20T19:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Температура при COVID-19 бывает почти в 100% случаев, кашель - более чем в половине случаев, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин."Клинические особенности COVID-19 в РФ. Мы говорим о том, что температура наблюдалась практически в 100% случаев, кашель - более 50% случаев, диарея - достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", - сказал Акимкин на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".

https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733058750.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество