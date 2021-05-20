https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733068290.html

Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса

Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса - РИА Новости, 20.05.2021

Шри-Ланка запретила въезд в страну из-за коронавируса

Шри-Ланка на 10 дней приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом, сообщило управление гражданской авиации. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:55

2021-05-20T08:55

2021-05-20T13:12

туризм

новости - туризм

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

шри-ланка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593475009_111:0:2047:1089_1920x0_80_0_0_15cc71557edcbf2acabf4df236cb1e38.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая - РИА Новости. Шри-Ланка на 10 дней приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа для контроля ситуации с коронавирусом, сообщило управление гражданской авиации."Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров в Шри-Ланку с 23.59 часов 21 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) до 23.59 часов 31 мая 2021 года (по местному времени в Шри-Ланке) с целью контроля ситуации COVID-19 в стране", - говорится в сообщении управления.При этом власти разрешат въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также прилет грузовых и гуманитарных рейсов.Шри-Ланка переживает третью волну пандемии, новым штаммом только в мае заразились более 50 тысяч человек. Накануне на острове был отмечен рекордный прирост заболевших – коронавирус был выявлен у 3591 человека, общее число заразившихся составляет 144 425 человек.

https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732977415.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шри-ланка, в мире