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Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию
Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию - РИА Новости, 20.05.2021
Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию
Коронавирус не может повлиять на онкологию, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T03:05
2021-05-20T03:05
2021-05-20T11:13
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус не может повлиять на онкологию, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.Читайте полный текст интервью >>
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