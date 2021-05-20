https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733059778.html

Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию

Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию - РИА Новости, 20.05.2021

Врач рассказал, может ли коронавирус повлиять на онкологию

Коронавирус не может повлиять на онкологию, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T03:05

2021-05-20T03:05

2021-05-20T11:13

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Коронавирус не может повлиять на онкологию, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.Читайте полный текст интервью >>

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество