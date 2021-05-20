https://ria.ru/20210520/kirkorov-1733153925.html

Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак

Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак - РИА Новости, 20.05.2021

Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак

Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой перед вторым полуфиналом Евровидения разозлился, когда ведущая напомнила о том, что многие сравнивают номер Натальи... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:58

2021-05-20T18:58

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой перед вторым полуфиналом Евровидения разозлился, когда ведущая напомнила о том, что многие сравнивают номер Натальи Гордиенко (представляет Молдову с песней "Sugar") с Ани Лорак на международном песенном конкурсе в 2008 году.Тогда исполнительница, выступавшая за Украину с песней "Shady lady", заняла второе место, покорив зрителей сексуальным номером в коротком платье серебряного цвета и, конечно же, сильным вокалом.В похожем наряде появится на сцене и представительница Молдовы. Филипп Киркоров, который продюсирует Гордиенко, считает, что сравнения в данном случае неуместны. Певец добавил, что помимо Гордиенко во втором полуфинале будут еще три участницы в подобных нарядах. По его мнению, это сценично и красиво, а идеи костюмов артисты заимствовали друг у друга и раньше."Слушай, ну еще говорят, что и музыка похожа", — осторожно отметила Жигалова. На это Киркоров также ответил весьма резко.В комментариях под видео с интервью зрители написали, что давно не видели Филиппа Киркорова таким грубым. Впрочем, многие списали такую реакцию Киркорова на волнение перед вторым полуфиналом Евровидения-2021, который состоится сегодня вечером в Роттердаме. Гордиенко выступит под седьмым номером.

https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732570922.html

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евровидение-2021, новости культуры, ани лорак, youtube, молдавия, украина, шоу-бизнес, знаменитости, филипп киркоров