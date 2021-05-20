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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210520/kirkorov-1733153925.html
Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак
Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак - РИА Новости, 20.05.2021
Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак
Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой перед вторым полуфиналом Евровидения разозлился, когда ведущая напомнила о том, что многие сравнивают номер Натальи... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:58
2021-05-20T19:01
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой перед вторым полуфиналом Евровидения разозлился, когда ведущая напомнила о том, что многие сравнивают номер Натальи Гордиенко (представляет Молдову с песней "Sugar") с Ани Лорак на международном песенном конкурсе в 2008 году.Тогда исполнительница, выступавшая за Украину с песней "Shady lady", заняла второе место, покорив зрителей сексуальным номером в коротком платье серебряного цвета и, конечно же, сильным вокалом.В похожем наряде появится на сцене и представительница Молдовы. Филипп Киркоров, который продюсирует Гордиенко, считает, что сравнения в данном случае неуместны. Певец добавил, что помимо Гордиенко во втором полуфинале будут еще три участницы в подобных нарядах. По его мнению, это сценично и красиво, а идеи костюмов артисты заимствовали друг у друга и раньше."Слушай, ну еще говорят, что и музыка похожа", — осторожно отметила Жигалова. На это Киркоров также ответил весьма резко.В комментариях под видео с интервью зрители написали, что давно не видели Филиппа Киркорова таким грубым. Впрочем, многие списали такую реакцию Киркорова на волнение перед вторым полуфиналом Евровидения-2021, который состоится сегодня вечером в Роттердаме. Гордиенко выступит под седьмым номером.
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евровидение-2021, новости культуры, ани лорак, youtube, молдавия, украина, шоу-бизнес, знаменитости, филипп киркоров

Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак

18:58 20.05.2021 (обновлено: 19:01 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
Певец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой перед вторым полуфиналом Евровидения разозлился, когда ведущая напомнила о том, что многие сравнивают номер Натальи Гордиенко (представляет Молдову с песней "Sugar") с Ани Лорак на международном песенном конкурсе в 2008 году.
Тогда исполнительница, выступавшая за Украину с песней "Shady lady", заняла второе место, покорив зрителей сексуальным номером в коротком платье серебряного цвета и, конечно же, сильным вокалом.
© Eurovision Song Contest/YoutubeВыступление Ани Лорак на Евровидении в 2008 году
Выступление Ани Лорак на Евровидении в 2008 году - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Eurovision Song Contest/Youtube
Выступление Ани Лорак на Евровидении в 2008 году
В похожем наряде появится на сцене и представительница Молдовы. Филипп Киркоров, который продюсирует Гордиенко, считает, что сравнения в данном случае неуместны.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021
Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021

"Почему надо так примитивно думать и рассуждать: "У Натальи Гордиенко платье, как у Ани Лорак!" А до Ани Лорак никто не надевал серебряные платья?" — резко ответил на критику Киркоров.

Певец добавил, что помимо Гордиенко во втором полуфинале будут еще три участницы в подобных нарядах. По его мнению, это сценично и красиво, а идеи костюмов артисты заимствовали друг у друга и раньше.

"Вспомните эту шведскую ведьму Лорин (победительницу 2012 года. — Прим. ред.). А знаете, у кого она украла имидж?.. После эфира расскажу", — раздраженно продолжил артист.

"Слушай, ну еще говорят, что и музыка похожа", — осторожно отметила Жигалова. На это Киркоров также ответил весьма резко.

"Меня абсолютно не волнует, кто и что говорил", — заявил певец и продюсер.

В комментариях под видео с интервью зрители написали, что давно не видели Филиппа Киркорова таким грубым.
"Интервью, как из начала нулевых по атмосфере", "Давненько Филипп не был таким грубым и странным на интервью", — поделились впечатлением пользователи.
Впрочем, многие списали такую реакцию Киркорова на волнение перед вторым полуфиналом Евровидения-2021, который состоится сегодня вечером в Роттердаме. Гордиенко выступит под седьмым номером.
Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на открытии Евровидения - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 07:17Шоубиз
Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения
 
ШоубизЕвровидение-2021Новости культурыАни ЛоракYouTubeМолдавияУкраинаШоу-бизнесЗнаменитостиФилипп Киркоров
 
 
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