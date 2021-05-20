Киркоров разозлился из-за сравнения Натальи Гордиенко с Ани Лорак
18:58 20.05.2021 (обновлено: 19:01 20.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров и молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью Алене Жигаловой перед вторым полуфиналом Евровидения разозлился, когда ведущая напомнила о том, что многие сравнивают номер Натальи Гордиенко (представляет Молдову с песней "Sugar") с Ани Лорак на международном песенном конкурсе в 2008 году.
Тогда исполнительница, выступавшая за Украину с песней "Shady lady", заняла второе место, покорив зрителей сексуальным номером в коротком платье серебряного цвета и, конечно же, сильным вокалом.
Выступление Ани Лорак на Евровидении в 2008 году
В похожем наряде появится на сцене и представительница Молдовы. Филипп Киркоров, который продюсирует Гордиенко, считает, что сравнения в данном случае неуместны.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021
Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021
"Почему надо так примитивно думать и рассуждать: "У Натальи Гордиенко платье, как у Ани Лорак!" А до Ани Лорак никто не надевал серебряные платья?" — резко ответил на критику Киркоров.
Певец добавил, что помимо Гордиенко во втором полуфинале будут еще три участницы в подобных нарядах. По его мнению, это сценично и красиво, а идеи костюмов артисты заимствовали друг у друга и раньше.
"Вспомните эту шведскую ведьму Лорин (победительницу 2012 года. — Прим. ред.). А знаете, у кого она украла имидж?.. После эфира расскажу", — раздраженно продолжил артист.
"Слушай, ну еще говорят, что и музыка похожа", — осторожно отметила Жигалова. На это Киркоров также ответил весьма резко.
"Меня абсолютно не волнует, кто и что говорил", — заявил певец и продюсер.
В комментариях под видео с интервью зрители написали, что давно не видели Филиппа Киркорова таким грубым.
"Интервью, как из начала нулевых по атмосфере", "Давненько Филипп не был таким грубым и странным на интервью", — поделились впечатлением пользователи.
Впрочем, многие списали такую реакцию Киркорова на волнение перед вторым полуфиналом Евровидения-2021, который состоится сегодня вечером в Роттердаме. Гордиенко выступит под седьмым номером.