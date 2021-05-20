https://ria.ru/20210520/kiberataka-1733216574.html

Ирландия заподозрила хакеров из России в атаке на службу здравоохранения

Ирландия заподозрила хакеров из России в атаке на службу здравоохранения - РИА Новости, 20.05.2021

Ирландия заподозрила хакеров из России в атаке на службу здравоохранения

Национальный центр кибербезопасности Ирландии (NCSC) считает, что атака на исполнительную службу по вопросам здравоохранения страны (HSE), скорее всего,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T23:19

2021-05-20T23:19

2021-05-20T23:19

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кибербезопасность

ирландия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности Ирландии (NCSC) считает, что атака на исполнительную службу по вопросам здравоохранения страны (HSE), скорее всего, совершена группировкой, которая, предположительно, базируется в России, сообщает местный телеканал RTE со ссылкой на представителей NCSC.HSE 14 мая заявила, что ее IТ-системы были выключены после хакерской атаки. Позднее министерство здравоохранения страны сообщило, что 13 мая оно также подверглось кибератаке. На американском сайте Bleeping Computer, специализирующимся на новостях в области технологий, 15 мая появилось сообщение от хакеров, якобы адресованное HSE. В нем злоумышленники заявляют, что получили доступ к сети HSE более двух недель назад. Они требуют выкуп в 20 миллионов долларов за более чем 700 гигабайт личных данных. Власти Ирландии отказались выплачивать выкуп.Ранее издание Financial Times сообщило, что хакеры выложили в сеть медицинские и личные данные пациентов.По данным RTE, службы кибербезопасности Ирландии считают, что атака была совершена группировкой хакеров Wizard Spider, которая, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Сообщается, что местные чиновники уже связались с российскими властями. Посол РФ в Ирландии Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела.Телеканал также сообщает, что хакеры предоставили властям страны ключи дешифрования, однако в сообщениях, адресованных сотрудникам HSE, злоумышленники заявили, что если с ними не свяжутся, они опубликуют или продадут личные данные.Согласно данным телеканала, на злоумышленников могло быть оказано давление страной или странами, где они базируются, из-за урона, нанесенного системе здравоохранения Ирландии.Сообщается, что полученные ключи проверяет IT-компания, нанятая HSE, и у специалистов есть основания полагать, что ключи подлинные. Однако они не будут использованы до тех пор, пока не пройдут полную проверку на наличие вредоносных ПО. Согласно RTE, на это, скорее всего, уйдет несколько дней.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210520/khakery-1733054131.html

https://ria.ru/20210514/khakery-1732251578.html

https://ria.ru/20210518/ataka-1732787473.html

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россия, кибербезопасность, ирландия, технологии, в мире