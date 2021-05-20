https://ria.ru/20210520/karateli-1733059915.html

ФСБ рассказала о преступлениях эстонских карателей на Псковщине

ФСБ рассказала о преступлениях эстонских карателей на Псковщине - РИА Новости, 20.05.2021

ФСБ рассказала о преступлениях эстонских карателей на Псковщине

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило и впервые обнародовало имена десятков эстонских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T03:17

2021-05-20T03:17

2021-05-20T10:50

россия

великая отечественная война (1941-1945)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ссср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733059895_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_973a78b0576cc3e0c25b8471950103b5.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Управление ФСБ по Псковской области рассекретило и впервые обнародовало имена десятков эстонских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население на оккупированных гитлеровцами территориях Псковской области, а также раскрыло подробности совершенных ими злодеяний.Речь идет об участниках 37-го охранного батальона, во время войны действовавшего на Псковщине. Подразделение, сформированное из эстонских националистов, проводило карательные акции против партизан и других патриотов. Наиболее известным его преступлением стало уничтожение деревни Ланева Гора в октябре 1943 года.В тот день каратели расстреляли, а затем сожгли 55 человек, из которых более половины были детьми — три ребенка грудного возраста и 29 детей в возрасте до 14 лет. Место захоронения убитых у Ланевой Горы является символическим. Списки погибших не сохранились, а общее количество сельчан, ставших жертвами эстонских карателей, в свое время установили по опросу местных жителей.К началу 1970-х годов были выявлены новые факты убийств советских граждан, совершенных на территории Псковской области предателями, служившими в 1-й и 3-й ротах 37-го батальона. В отношении них — эстонцев Энна Оодла, Эрнста Пяхна, Иоханнеса Алуоя, Аугуста и Вальтера Кукков, а также Бернхарда Кангура — тогда возбудили уголовное дело. Оодла, Пяхн, Алуоя и Август Кукк были приговорены к смертной казни. Кангур получил 15 лет лишения свободы, а Вальтер Кукк — десять лет. Оодла не дожил до приведения приговора в исполнение и умер в тюремной больнице.В ходе допросов в КГБ Оодла описывал расправу над жителями Ланевой Горы. "Все деревенские жители были согнаны в центр деревни. Теперь проследовал новый приказ: "Всех развести по домам, там расстрелять и сжечь вместе с домами", — вспоминал он. Взяв на себя командование 3-м взводом 3-й роты 37-го батальона, Оодла передал этот приказ подчиненным. "В первом доме был один мужчина, дали залп и убили его. Во втором доме было четыре человека — женщины. Каждый из нас застрелил по одному человеку от двери дома", — рассказывал каратель. В третьем доме, по словам Оодла, было семь или восемь человек, из них четверо взрослых детей и три женщины."Я стрелял из пистолета. За время этой операции я расстрелял пять человек: в домах четыре человека (одного мужчину и трех женщин). Еще убил женщину, которая выползла из горевшего дома и сама горела", — признался Оодла.Оодла со своими подельниками — Алуоя, Кулласту и Лыхмусом — "прошли три дома с целью контроля". "В этих домах были трупы женщин и детей. Много их было там, я не считал", — давал показания бывший каратель.Даже по прошествии трех десятков лет Оодла на допросах в КГБ смог назвать фамилии и других эстонцев, участвовавших в уничтожении Ланевой Горы. Это "унтер-офицер Андерсон, рядовые Калберг, Касеоя, Паурсон, Пылд <…> капрал Каллас, рядовые Ыун, Рахумяэ, Калласте и другие". "Их я видел собственными глазами, когда они входили в дома", — сообщал Оодла.После того как жителей Ланевой Горы расстреляли, каратели стали поджигать дома. "Своими глазами видел, как Алуоя поджигал дома, кроме него еще один высокий человек из 1-й роты бегал по деревне с самодельным факелом и поджигал дома", — давал показания бывший каратель.Он также назвал несколько десятков фамилий своих сообщников из 37-го батальона. Это, в частности, некие Саукас, Сауэ, Кыпп, Марипуу, Палло, Вельнер, Няпп, Ряйм, Немвальтс, Виппер, Пихус, Парек, Паурсон, Лайус, Пярнасте, Вялк, Лаане, Кютт, Манго, Роотс, Томсон, Яаска, Лухт и многие другие.Наконец, Оодла в рамках следственных действий воспроизвел схему Ланевой Горы с расположенными в ней домами, в которых он расстреливал местных жителей, а в ходе следственного эксперимента показал, как это было.Рассекреченные сейчас документы повествуют о преступлениях 37-го батальона и в других местах Псковской области. "Находясь здесь до весны 1944 года, Оодла с подчиненными ему солдатами неоднократно участвовал в карательных операциях против советских партизан, нес охранную и караульную службу", — говорится в рассекреченных материалах.После освобождения Псковской области от немецких оккупантов в апреле 1945 года злодеяния немецко-фашистских захватчиков расследовала специальная областная комиссия. Она установила, что всего в Псковском районе из 406 деревень полностью было сожжено 325.Обелиск на братской могиле у деревни Ланева Гора был установлен в 1968 году, в память о воинах, погибших в 1944 году при штурме немецкой оборонительной линии "Пантера". Останки их перенесли в братскую могилу из 32 деревень.В России с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны — запущен проект "Без срока давности". В 2020 году в рамках проекта были изданы 23 тома архивных документов о преступлениях нацистов против населения СССР, на местах захоронения мирных жителей прошли полевые работы с передачей результатов в следственные органы, в рамках просветительского направления проекта организованы презентации и проектные школы для молодых историков и поисковиков.В 2020 году проект получил национальную премию "Победа" в номинации "Научный проект". РИА Новости в рамках проекта опубликовало целую серию материалов о преступлениях нацистов против мирных граждан, основанных на рассекреченных архивных документах.

https://ria.ru/20210318/karatel-1601833147.html

https://ria.ru/20210318/istoriki-1601788356.html

https://ria.ru/20201224/karatel-1590672639.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следователи возбудили дело о массовом убийстве в Ростовской области в 1942-43 годах "Расчищать и уничтожать мирное население": комментарии историков и следователей по поводу массовых убийств в Ростовской области в 1942-43 годах. 2021-05-20T03:17 true PT5M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср, общество