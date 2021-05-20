В Израиле заявили о готовности расширить военную кампанию против ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израиль готов расширить военную кампанию против ХАМАС до любых пределов, заявил министр обороны страны Бени Ганц.Министр обороны подчеркнул, что Израиль действует с полной решимостью и политической ответственностью, поддерживая постоянный контакт с "друзьями на международной арене, главным из которых являются США". При этом, по словам главы оборонного ведомства, все они поддерживают право Израиля на самооборону и цель по достижению долгосрочного спокойствия и укреплению умеренных сил в регионе.Ганц также отметил, что "создать периоды тишины, а потом удивить мощным залпом в сторону израильских городов" - это излюбленная тактика ХАМАС, к которой в Израиле все готовы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1 700 человек.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости.Израиль готов расширить военную кампанию против ХАМАС до любых пределов, заявил министр обороны страны Бени Ганц.
"Мы полностью готовы расширить кампанию до любых необходимых пределов. Мы отбросили ХАМАС в прошлое, и мы не позволим ему вернуться", - сказал Ганц на встрече с военнослужащими на юге страны.
Министр обороны подчеркнул, что Израиль действует с полной решимостью и политической ответственностью, поддерживая постоянный контакт с "друзьями на международной арене, главным из которых являются США". При этом, по словам главы оборонного ведомства, все они поддерживают право Израиля на самооборону и цель по достижению долгосрочного спокойствия и укреплению умеренных сил в регионе.
Ганц также отметил, что "создать периоды тишины, а потом удивить мощным залпом в сторону израильских городов" - это излюбленная тактика ХАМАС, к которой в Израиле все готовы.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1 700 человек.
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