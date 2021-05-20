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В Израиле заявили о готовности расширить военную кампанию против ХАМАС

В Израиле заявили о готовности расширить военную кампанию против ХАМАС - РИА Новости, 20.05.2021

В Израиле заявили о готовности расширить военную кампанию против ХАМАС

Израиль готов расширить военную кампанию против ХАМАС до любых пределов, заявил министр обороны страны Бени Ганц. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:49

2021-05-20T17:49

2021-05-20T17:49

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

бени ганц

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Израиль готов расширить военную кампанию против ХАМАС до любых пределов, заявил министр обороны страны Бени Ганц.Министр обороны подчеркнул, что Израиль действует с полной решимостью и политической ответственностью, поддерживая постоянный контакт с "друзьями на международной арене, главным из которых являются США". При этом, по словам главы оборонного ведомства, все они поддерживают право Израиля на самооборону и цель по достижению долгосрочного спокойствия и укреплению умеренных сил в регионе.Ганц также отметил, что "создать периоды тишины, а потом удивить мощным залпом в сторону израильских городов" - это излюбленная тактика ХАМАС, к которой в Израиле все готовы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 4 070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1 700 человек.

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бени ганц, хамас, израиль, в мире