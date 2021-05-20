https://ria.ru/20210520/izrail-1733152146.html

Израиль нанес удар по строящимся туннелям ХАМАС на севере сектора Газа

Израиль нанес удар по строящимся туннелям ХАМАС на севере сектора Газа - РИА Новости, 20.05.2021

Израиль нанес удар по строящимся туннелям ХАМАС на севере сектора Газа

ВВС Израиля атаковали три строящихся туннеля ХАМАС на севере сектора Газа, заявили в пресс-службе армии. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:53

2021-05-20T15:53

2021-05-20T16:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733163140_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_a1c973494ec11054e185903d1c015697.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. ВВС Израиля атаковали три строящихся туннеля ХАМАС на севере сектора Газа, заявили в пресс-службе армии.Израильский истребитель также нанес удар по зданию в Бейт-Хануне, где находилась шахта военного туннеля палестинской группировки.Ранее в четверг израильская армия сообщила о "нейтрализации" сети туннелей ХАМАС за пять дней авиаударов. По ее данным, в последние десятилетия исламистская организация создавала туннельную сеть под жилыми зданиями. Ее активно использовали бойцы движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. Впоследствии там стало возможно размещать и перемещать боеприпасы и оружие.Обострение палестино-израильского конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/izrail-1733071555.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире