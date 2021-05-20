Израиль нанес удар по строящимся туннелям ХАМАС на севере сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. ВВС Израиля атаковали три строящихся туннеля ХАМАС на севере сектора Газа, заявили в пресс-службе армии.Израильский истребитель также нанес удар по зданию в Бейт-Хануне, где находилась шахта военного туннеля палестинской группировки.Ранее в четверг израильская армия сообщила о "нейтрализации" сети туннелей ХАМАС за пять дней авиаударов. По ее данным, в последние десятилетия исламистская организация создавала туннельную сеть под жилыми зданиями. Ее активно использовали бойцы движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. Впоследствии там стало возможно размещать и перемещать боеприпасы и оружие.Обострение палестино-израильского конфликтаСитуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.
Ранее в четверг израильская армия сообщила о "нейтрализации" сети туннелей ХАМАС за пять дней авиаударов. По ее данным, в последние десятилетия исламистская организация создавала туннельную сеть под жилыми зданиями. Ее активно использовали бойцы движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. Впоследствии там стало возможно размещать и перемещать боеприпасы и оружие.
Обострение палестино-израильского конфликта
Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан стран СНГ, которые хотят покинуть регион. Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатывают.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.