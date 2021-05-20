https://ria.ru/20210520/furgal-1733065552.html

Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование

Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование - РИА Новости, 20.05.2021

Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:05

2021-05-20T08:05

2021-05-20T11:49

уголовное дело сергея фургала

россия

сизо лефортово

сергей фургал

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

владимир жириновский

хабаровск

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой направить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в специализированный медцентр на медицинское обследование в связи с перенесенными заболеваниями.Ранее на текущей неделе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал до сих пор находится на карантине в московском СИЗО "Лефортово" после перенесенного COVID-19."В связи с тем, что Сергей Иванович Фургал перенес болезнь, связанную с коронавирусной инфекцией, а ранее еще другое легочное заболевание, мы обратились к мэру Москвы и министру юстиции с просьбой направить Сергея Ивановича Фургала в специализированный медцентр и ускорить проведение полноценного обследования его здоровья", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что защита добивается от СИЗО медицинского обследования Фургала, здоровье которого, по его словам, пошатнулось после перенесенной инфекции.Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина" в начале апреля. Один из его адвокатов Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов, а позднее у экс-чиновника подтвердился COVID-19. На днях Фургала перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК России обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в Хабаровске с участием присяжных.

https://ria.ru/20210413/furgal-1728024592.html

https://ria.ru/20210405/furgal-1604245273.html

россия

хабаровск

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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), владимир жириновский, хабаровск, общество