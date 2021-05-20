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Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование
Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование - РИА Новости, 20.05.2021
Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:05
2021-05-20T11:49
уголовное дело сергея фургала
россия
сизо лефортово
сергей фургал
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
владимир жириновский
хабаровск
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой направить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в специализированный медцентр на медицинское обследование в связи с перенесенными заболеваниями.Ранее на текущей неделе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал до сих пор находится на карантине в московском СИЗО "Лефортово" после перенесенного COVID-19."В связи с тем, что Сергей Иванович Фургал перенес болезнь, связанную с коронавирусной инфекцией, а ранее еще другое легочное заболевание, мы обратились к мэру Москвы и министру юстиции с просьбой направить Сергея Ивановича Фургала в специализированный медцентр и ускорить проведение полноценного обследования его здоровья", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что защита добивается от СИЗО медицинского обследования Фургала, здоровье которого, по его словам, пошатнулось после перенесенной инфекции.Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина" в начале апреля. Один из его адвокатов Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов, а позднее у экс-чиновника подтвердился COVID-19. На днях Фургала перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК России обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в Хабаровске с участием присяжных.
https://ria.ru/20210413/furgal-1728024592.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), владимир жириновский, хабаровск, общество

Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование

08:05 20.05.2021 (обновлено: 11:49 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой направить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в специализированный медцентр на медицинское обследование в связи с перенесенными заболеваниями.
Ранее на текущей неделе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал до сих пор находится на карантине в московском СИЗО "Лефортово" после перенесенного COVID-19.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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В ОНК рассказали о самочувствии Фургала, заразившегося коронавирусом
"В связи с тем, что Сергей Иванович Фургал перенес болезнь, связанную с коронавирусной инфекцией, а ранее еще другое легочное заболевание, мы обратились к мэру Москвы и министру юстиции с просьбой направить Сергея Ивановича Фургала в специализированный медцентр и ускорить проведение полноценного обследования его здоровья", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что защита добивается от СИЗО медицинского обследования Фургала, здоровье которого, по его словам, пошатнулось после перенесенной инфекции.
Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина" в начале апреля. Один из его адвокатов Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов, а позднее у экс-чиновника подтвердился COVID-19. На днях Фургала перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК России обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в Хабаровске с участием присяжных.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 10:43
Защита Фургала настаивает на открытом процессе с присяжными в Хабаровске
 
Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСИЗО ЛефортовоСергей ФургалМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ЖириновскийХабаровскОбщество
 
 
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