Жириновский попросил направить Фургала в медцентр на обследование
08:05 20.05.2021 (обновлено: 11:49 20.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко с просьбой направить арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в специализированный медцентр на медицинское обследование в связи с перенесенными заболеваниями.
Ранее на текущей неделе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал до сих пор находится на карантине в московском СИЗО "Лефортово" после перенесенного COVID-19.
"В связи с тем, что Сергей Иванович Фургал перенес болезнь, связанную с коронавирусной инфекцией, а ранее еще другое легочное заболевание, мы обратились к мэру Москвы и министру юстиции с просьбой направить Сергея Ивановича Фургала в специализированный медцентр и ускорить проведение полноценного обследования его здоровья", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что защита добивается от СИЗО медицинского обследования Фургала, здоровье которого, по его словам, пошатнулось после перенесенной инфекции.
Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина" в начале апреля. Один из его адвокатов Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов, а позднее у экс-чиновника подтвердился COVID-19. На днях Фургала перевели из больницы при СИЗО "Матросская тишина" обратно в СИЗО "Лефортово".
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК России обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в Хабаровске с участием присяжных.