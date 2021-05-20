Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе
20:03 20.05.2021 (обновлено: 20:12 20.05.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Ереване с требованием опубликовать договор с Азербайджаном
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Митингующие в Ереване направились от здания правительства к МИД, чтобы получить разъяснения по поводу документа, который планируется подписать с Азербайджаном, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность.
"Согласно появившейся в прессе информации, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян собирается подать в отставку. Но не все так просто. Мы сейчас направимся к МИД и потребуем не подавать в отставку, а выйти и нам объяснить, что это за секретные переговоры или что это за министр, если не знает о переговорах", - сказал в ходе митинга руководитель молодежного крыла бывшей правящей Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян.
Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.