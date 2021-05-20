Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/dogovor-1733200769.html
Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе
Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе - РИА Новости, 20.05.2021
Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе
Митингующие в Ереване направились от здания правительства к МИД, чтобы получить разъяснения по поводу документа, который планируется подписать с Азербайджаном,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:03
2021-05-20T20:12
ара айвазян
россия
серж саргсян
азербайджан
в мире
никол пашинян
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733195476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cc147666e5ccb64a9e23a93987e8c45.jpg
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Митингующие в Ереване направились от здания правительства к МИД, чтобы получить разъяснения по поводу документа, который планируется подписать с Азербайджаном, передает в четверг корреспондент РИА Новости.И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность."Согласно появившейся в прессе информации, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян собирается подать в отставку. Но не все так просто. Мы сейчас направимся к МИД и потребуем не подавать в отставку, а выйти и нам объяснить, что это за секретные переговоры или что это за министр, если не знает о переговорах", - сказал в ходе митинга руководитель молодежного крыла бывшей правящей Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
https://ria.ru/20210520/anklavy-1733199173.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/aliev-1733180718.html
россия
азербайджан
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733195476_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a22249b66a629c30cea7366c21950230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ара айвазян, россия, серж саргсян, азербайджан, в мире, никол пашинян, ереван, армения

Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе

20:03 20.05.2021 (обновлено: 20:12 20.05.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Ереване с требованием опубликовать договор с Азербайджаном
Участники акции протеста в Ереване с требованием опубликовать договор с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Митингующие в Ереване направились от здания правительства к МИД, чтобы получить разъяснения по поводу документа, который планируется подписать с Азербайджаном, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 19:55
Пашинян допустил обсуждение обмена анклавами с Азербайджаном
"Согласно появившейся в прессе информации, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян собирается подать в отставку. Но не все так просто. Мы сейчас направимся к МИД и потребуем не подавать в отставку, а выйти и нам объяснить, что это за секретные переговоры или что это за министр, если не знает о переговорах", - сказал в ходе митинга руководитель молодежного крыла бывшей правящей Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян.
Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 18:13В мире
Алиев: Азербайджану и Армении нужен мирный договор
 
Ара АйвазянРоссияСерж СаргсянАзербайджанВ миреНикол ПашинянЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
23:47Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Лента новостейМолния