https://ria.ru/20210520/dogovor-1733200769.html

Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе

Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе - РИА Новости, 20.05.2021

Митингующие в Ереване потребовали разъяснений по договору о границе

Митингующие в Ереване направились от здания правительства к МИД, чтобы получить разъяснения по поводу документа, который планируется подписать с Азербайджаном,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:03

2021-05-20T20:03

2021-05-20T20:12

ара айвазян

россия

серж саргсян

азербайджан

в мире

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Митингующие в Ереване направились от здания правительства к МИД, чтобы получить разъяснения по поводу документа, который планируется подписать с Азербайджаном, передает в четверг корреспондент РИА Новости.И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность."Согласно появившейся в прессе информации, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян собирается подать в отставку. Но не все так просто. Мы сейчас направимся к МИД и потребуем не подавать в отставку, а выйти и нам объяснить, что это за секретные переговоры или что это за министр, если не знает о переговорах", - сказал в ходе митинга руководитель молодежного крыла бывшей правящей Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

https://ria.ru/20210520/anklavy-1733199173.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/aliev-1733180718.html

россия

азербайджан

ереван

армения

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ара айвазян, россия, серж саргсян, азербайджан, в мире, никол пашинян, ереван, армения