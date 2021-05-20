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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей - РИА Новости, 20.05.2021
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Два ребенка, пострадавшие при стрельбе в гимназии в Казани, остаются в тяжелом состоянии, всего на лечении в Казани находятся 18 детей, в Москве - пять, заявил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:46
2021-05-20T10:46
2021-05-20T10:55
здоровье - общество
москва
стрельба в школе в казани
михаил мурашко
казань
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два ребенка, пострадавшие при стрельбе в гимназии в Казани, остаются в тяжелом состоянии, всего на лечении в Казани находятся 18 детей, в Москве - пять, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он уточнил, что всего на лечении находятся 18 детей в Казани и 5 - в Москве."Все остальные дети - в состоянии средней степени тяжести", - пояснил Мурашко.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали. Пять детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены из Казани бортом МЧС в шесть клиник Москвы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html
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здоровье - общество, москва, стрельба в школе в казани, михаил мурашко, казань