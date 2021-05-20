Минцифры предложило повысить защищенность персональных данных
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минцифры России предлагает установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных, контроль будет осуществлять Роскомнадзор. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления устанавливается порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных,... и определяется, что федеральный государственный контроль (надзор) за обработкой персональных данных осуществляется Роскомнадзором и ее территориальными органами", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В Минцифры пояснили, что реализация документа будет способствовать повышению защищенности персональных данных граждан и снижению правонарушений в соответствующей сфере.
"Принятие проекта постановления будет способствовать установлению единых принципов организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных. В свою очередь это окажет положительное влияние на соблюдение обязательных требований в области персональных данных, установленных ФЗ "О персональных данных" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами", - рассказали в министерстве.
В ведомстве также отметили, что согласно проекту постановления, при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных применяется система оценки и управления рисками. "В соответствии с положениями 248-ФЗ определены критерии отнесения к категориям риска/классам (категориям) опасности, оказывающие влияние на периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля", - резюмировали в Минцифры.