https://ria.ru/20210520/dannye-1733201951.html

Минцифры предложило повысить защищенность персональных данных

Минцифры предложило повысить защищенность персональных данных - РИА Новости, 20.05.2021

Минцифры предложило повысить защищенность персональных данных

Минцифры России предлагает установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:09

2021-05-20T20:09

2021-05-20T20:09

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минцифры России предлагает установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных, контроль будет осуществлять Роскомнадзор. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В Минцифры пояснили, что реализация документа будет способствовать повышению защищенности персональных данных граждан и снижению правонарушений в соответствующей сфере."Принятие проекта постановления будет способствовать установлению единых принципов организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных. В свою очередь это окажет положительное влияние на соблюдение обязательных требований в области персональных данных, установленных ФЗ "О персональных данных" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами", - рассказали в министерстве.В ведомстве также отметили, что согласно проекту постановления, при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных применяется система оценки и управления рисками. "В соответствии с положениями 248-ФЗ определены критерии отнесения к категориям риска/классам (категориям) опасности, оказывающие влияние на периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля", - резюмировали в Минцифры.

https://ria.ru/20210519/gosduma-1732929836.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество