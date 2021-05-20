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Число погибших при израильских авиаударах палестинцев достигло 230

Число погибших при израильских авиаударах палестинцев достигло 230 - РИА Новости, 20.05.2021

Число погибших при израильских авиаударах палестинцев достигло 230

Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 230, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:10

2021-05-20T12:10

2021-05-20T12:10

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 230, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава."Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 230 человек, в том числе 65 детей и 39 женщин. Получили ранения 1710 человек", - говорится в сообщении ведомства.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних.

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире