https://ria.ru/20210520/arkhivy-1733137184.html

Путин призвал к дальнейшему рассекречиванию архивов о войне

Путин призвал к дальнейшему рассекречиванию архивов о войне - РИА Новости, 20.05.2021

Путин призвал к дальнейшему рассекречиванию архивов о войне

Президент России Владимир Путин призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать такие проекты, как "Без срока... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:38

2021-05-20T14:38

2021-05-20T22:30

россия

ссср

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать такие проекты, как "Без срока давности".Глава государства, выступая на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции, заявил, что русофобы и нечистоплотные политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацистских преступников."Оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем. Мы, как я уже не раз говорил, безусловно, будем опираться на факты, делать все, чтобы обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия и через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, своим предкам", - сказал Путин.Как отметил президент, при всей важности массовых юбилейных мероприятий, нужно заниматься рассекречиванием архивных данных о Великой Отечественной войне."Приоритет здесь должен быть отдан системной работе - необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб боевого фронтового пути их родных. (Необходимо) развивать такие проекты, как "Без срока давности", который вносит большой вклад в выявление фактов злодеяний нацистских преступников против мирного населения нашей страны", - подчеркнул глава государства.С 2020 года реализуется международный проект "Без срока давности", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

https://ria.ru/20210210/arkhivy-1596823023.html

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россия, ссср, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, общество