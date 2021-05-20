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Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы
Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы - РИА Новости, 20.05.2021
Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы
В зоопарке под Казанью у пары кенгуру Беннета родился детеныш-альбинос. Врожденная мутация делает таких животных абсолютно белыми. Непохожие на собратьев птицы, РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:30
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дикие животные
лев
приморский океанариум
казань
фото
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В зоопарке под Казанью у пары кенгуру Беннета родился детеныш-альбинос. Врожденная мутация делает таких животных абсолютно белыми. Непохожие на собратьев птицы, рыбы и звери — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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дикие животные, лев, приморский океанариум, казань, фото, фото

Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы

17:30 20.05.2021 (обновлено: 19:10 20.05.2021)
 
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В зоопарке под Казанью у пары кенгуру Беннета родился детеныш-альбинос. Врожденная мутация делает таких животных абсолютно белыми. Непохожие на собратьев птицы, рыбы и звери — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Альбиносы появляются на свет очень редко, особенно в дикой природе.

Кенгуренок-альбинос родился в зоопарке в Казани
1 из 11

Альбиносы появляются на свет очень редко, особенно в дикой природе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Родители малышки Алисы — совершенно обычные, шанс рождения у них альбиноса составлял всего один к 50—100 тысячам.

Кенгуренок-альбинос родился в частном зоопарке гостиничного комплекса Регина в Казани
2 из 11

Родители малышки Алисы — совершенно обычные, шанс рождения у них альбиноса составлял всего один к 50—100 тысячам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Кенгуренок-альбинос Алиса в зоопарке "Регина" под Казанью.

Кенгуренок-альбинос родился в частном зоопарке гостиничного комплекса Регина в Казани
3 из 11

Кенгуренок-альбинос Алиса в зоопарке "Регина" под Казанью.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Работники зоопарка, наблюдающие за Алисой, говорят, что она очень любознательная и спокойная.

Кенгурёнок-альбинос родился в частном зоопарке гостиничного комплекса Регина в Казани
4 из 11

Работники зоопарка, наблюдающие за Алисой, говорят, что она очень любознательная и спокойная.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

В 2013 году в московском контактном зоопарке "Жили у бабуси" появились на свет сразу три карликовых африканских ежа-альбиноса. Уникальный случай.

Ежи Мария и Гоша со своими детенышами-альбиносами в московском контактном зоопарке на ВДНХ
5 из 11

В 2013 году в московском контактном зоопарке "Жили у бабуси" появились на свет сразу три карликовых африканских ежа-альбиноса. Уникальный случай.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr
© Фото : "Приморский океанариум" — филиал ННЦМБ ДВО РАН

А в Приморском океанариуме несколько лет назад поселились стерляди-альбиносы. В природе таких практических не увидишь, их разводят в искусственных условиях для получения самой дорогой в мире золотой икры.

Стерлядь-альбинос в Приморском океанариуме во Владивостоке
6 из 11

А в Приморском океанариуме несколько лет назад поселились стерляди-альбиносы. В природе таких практических не увидишь, их разводят в искусственных условиях для получения самой дорогой в мире золотой икры.

© Фото : "Приморский океанариум" — филиал ННЦМБ ДВО РАН
© AP Photo / Martin Meissner

В немецком зоопарке Rheinberg's TerraZoo живет самка аллигатора-альбиноса. В Германии Бетти такая одна, да и в мире похожих на нее рептилий лишь несколько.

Аллигатор-альбинос в зоопарке в Райнберге, Германия
7 из 11

В немецком зоопарке Rheinberg's TerraZoo живет самка аллигатора-альбиноса. В Германии Бетти такая одна, да и в мире похожих на нее рептилий лишь несколько.

© AP Photo / Martin Meissner
© AFP 2021 / MACIEJ KOSYCARZ

В зоопарке Гданьска с 2018 года живет пингвин-альбинос.

Пингвин-альбинос в Гданьском зоопарке в Польше
8 из 11

В зоопарке Гданьска с 2018 года живет пингвин-альбинос.

© AFP 2021 / MACIEJ KOSYCARZ
© AFP 2021 / JAY DIRECTO

Один из самых необычных питомцев зоопарка Malabon в Маниле — питон-альбинос по прозвищу Чизкейк — неизменно собирает вокруг себя толпы зрителей.

Питон-альбинос по кличке Чизкейк в пригороде Манилы, Малабон
9 из 11

Один из самых необычных питомцев зоопарка Malabon в Маниле — питон-альбинос по прозвищу Чизкейк — неизменно собирает вокруг себя толпы зрителей.

© AFP 2021 / JAY DIRECTO
© AFP 2021 / SAM PANTHAKY

Гостям зоологического сада Камла Неру в Ахмедабаде вряд ли удастся пройти мимо необычного дикобраза-альбиноса.

Дикобраз-альбинос в зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде
10 из 11

Гостям зоологического сада Камла Неру в Ахмедабаде вряд ли удастся пройти мимо необычного дикобраза-альбиноса.

© AFP 2021 / SAM PANTHAKY
© AP Photo / Apichart Weerawong

Ради трехнедельного мунтжака-альбиноса по кличке Мок в Бангкоке в свое время устроили пресс-конференцию, настолько редкое это животное.

Олененок-альбинос в зоопарке Дусит в Бангкоке. Таиланд
11 из 11

Ради трехнедельного мунтжака-альбиноса по кличке Мок в Бангкоке в свое время устроили пресс-конференцию, настолько редкое это животное.

© AP Photo / Apichart Weerawong
 
Дикие животныелевПриморский океанариумКазаньФото
 
 
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