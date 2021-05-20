Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы
Альбиносы появляются на свет очень редко, особенно в дикой природе.
Альбиносы появляются на свет очень редко, особенно в дикой природе.
Родители малышки Алисы — совершенно обычные, шанс рождения у них альбиноса составлял всего один к 50—100 тысячам.
Родители малышки Алисы — совершенно обычные, шанс рождения у них альбиноса составлял всего один к 50—100 тысячам.
Кенгуренок-альбинос Алиса в зоопарке "Регина" под Казанью.
Кенгуренок-альбинос Алиса в зоопарке "Регина" под Казанью.
Работники зоопарка, наблюдающие за Алисой, говорят, что она очень любознательная и спокойная.
Работники зоопарка, наблюдающие за Алисой, говорят, что она очень любознательная и спокойная.
В 2013 году в московском контактном зоопарке "Жили у бабуси" появились на свет сразу три карликовых африканских ежа-альбиноса. Уникальный случай.
В 2013 году в московском контактном зоопарке "Жили у бабуси" появились на свет сразу три карликовых африканских ежа-альбиноса. Уникальный случай.
А в Приморском океанариуме несколько лет назад поселились стерляди-альбиносы. В природе таких практических не увидишь, их разводят в искусственных условиях для получения самой дорогой в мире золотой икры.
А в Приморском океанариуме несколько лет назад поселились стерляди-альбиносы. В природе таких практических не увидишь, их разводят в искусственных условиях для получения самой дорогой в мире золотой икры.
В немецком зоопарке Rheinberg's TerraZoo живет самка аллигатора-альбиноса. В Германии Бетти такая одна, да и в мире похожих на нее рептилий лишь несколько.
В немецком зоопарке Rheinberg's TerraZoo живет самка аллигатора-альбиноса. В Германии Бетти такая одна, да и в мире похожих на нее рептилий лишь несколько.
В зоопарке Гданьска с 2018 года живет пингвин-альбинос.
Один из самых необычных питомцев зоопарка Malabon в Маниле — питон-альбинос по прозвищу Чизкейк — неизменно собирает вокруг себя толпы зрителей.
Один из самых необычных питомцев зоопарка Malabon в Маниле — питон-альбинос по прозвищу Чизкейк — неизменно собирает вокруг себя толпы зрителей.
Гостям зоологического сада Камла Неру в Ахмедабаде вряд ли удастся пройти мимо необычного дикобраза-альбиноса.
Гостям зоологического сада Камла Неру в Ахмедабаде вряд ли удастся пройти мимо необычного дикобраза-альбиноса.
Ради трехнедельного мунтжака-альбиноса по кличке Мок в Бангкоке в свое время устроили пресс-конференцию, настолько редкое это животное.
Ради трехнедельного мунтжака-альбиноса по кличке Мок в Бангкоке в свое время устроили пресс-конференцию, настолько редкое это животное.