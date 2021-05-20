https://ria.ru/20210520/albinos-1733141718.html

Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы

Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы - РИА Новости, 20.05.2021

Не такие, как все: кенгуренок Алиса и другие животные-альбиносы

В зоопарке под Казанью у пары кенгуру Беннета родился детеныш-альбинос. Врожденная мутация делает таких животных абсолютно белыми. Непохожие на собратьев птицы, РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:30

2021-05-20T17:30

2021-05-20T19:10

дикие животные

лев

приморский океанариум

казань

фото

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В зоопарке под Казанью у пары кенгуру Беннета родился детеныш-альбинос. Врожденная мутация делает таких животных абсолютно белыми. Непохожие на собратьев птицы, рыбы и звери — в фотоленте Ria.ru.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, лев, приморский океанариум, казань, фото, фото