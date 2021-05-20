https://ria.ru/20210520/aktsiya-1733179353.html

В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев

В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев - РИА Новости, 20.05.2021

В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев

Участники международной акции "Сад памяти" уже высадили этой весной по всей стране 25 миллионов деревьев, а до 22 июня посадят еще два миллиона зеленых... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:07

2021-05-20T18:07

2021-05-20T18:07

волонтеры победы

россия

сбербанк россии

русская медная компания

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Участники международной акции "Сад памяти" уже высадили этой весной по всей стране 25 миллионов деревьев, а до 22 июня посадят еще два миллиона зеленых насаждений в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщила председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Пресс-конференция, посвященная предварительным итогам акции 2021 года и предстоящим мероприятиям в ее рамках в российских школах, в День последнего звонка, прошла в четверг онлайн на площадке МИА "Россия сегодня".По ее словам, акция объединила "и государство, и бизнес, и общественные организации, и молодежь".Титульным партнером акции "Сад памяти" стал Сбер. Мероприятия с участием Сбера проходят по всей России – от подмосковного Нахабино, где прошло масштабное мероприятие с участием главы Рослесхоза – до Сибири.Также не один год участвует и в экологических проектах, и в инициативах, направленных на сохранение исторической памяти Русская медная компания – генеральный партнёр "Сад памяти". Сотрудники РМК уже поддержали акцию в восьми регионах присутствия компании, высадив 25 тысяч деревьев. Впереди ещё пять масштабных мероприятий, в том числе в Казахстане. Поддержали РМК и детский проект: конкурс рисунков – "Сад памяти глазами детей". Работы нужно загрузить на страничку "садпамяти2021.рф" с историями своих героев и продублировать в соцсетях с хештегом #cадпамятидома. Благодаря Русской медной компании победитель получит возможность вместе с родителями принять участие в высадке деревьев у стен Брестской крепости.Сейчас к участию в акции готовятся и тысячи школ: посадки в формате #СадПамятиВшколе уже идут по стране, однако основные мероприятия придутся на "последний звонок" - 25 мая. Выпускники высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. В марте этого года формат был инициирован 12-летним экоблогером Матвеем Анискиным из Башкирии, а после – поддержан президентом РФ.Заместитель руководителя Рослесхоза РФ Александр Агафонов также признался, что "пропускает акцию через себя", поскольку и члены его семьи, оба деда, прошли войну."И важно даже не какую площадь занимает высаженный лес. Важен сам подход, важна идеология. Важен тот момент, который объединяет всех граждан", - отметил Агафонов.Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза РФ в рамках реализации нацпроекта "Экология", а также ВООП. Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Минпросвещения РФ.

https://ria.ru/20210326/aktsiya-1603001702.html

https://ria.ru/20210518/sad-1732831361.html

https://ria.ru/20200727/1574989554.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры победы, россия, сбербанк россии, русская медная компания, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество