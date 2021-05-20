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В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев
В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев - РИА Новости, 20.05.2021
В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев
Участники международной акции "Сад памяти" уже высадили этой весной по всей стране 25 миллионов деревьев, а до 22 июня посадят еще два миллиона зеленых... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:07
2021-05-20T18:07
волонтеры победы
россия
сбербанк россии
русская медная компания
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Участники международной акции "Сад памяти" уже высадили этой весной по всей стране 25 миллионов деревьев, а до 22 июня посадят еще два миллиона зеленых насаждений в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщила председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Пресс-конференция, посвященная предварительным итогам акции 2021 года и предстоящим мероприятиям в ее рамках в российских школах, в День последнего звонка, прошла в четверг онлайн на площадке МИА "Россия сегодня".По ее словам, акция объединила "и государство, и бизнес, и общественные организации, и молодежь".Титульным партнером акции "Сад памяти" стал Сбер. Мероприятия с участием Сбера проходят по всей России – от подмосковного Нахабино, где прошло масштабное мероприятие с участием главы Рослесхоза – до Сибири.Также не один год участвует и в экологических проектах, и в инициативах, направленных на сохранение исторической памяти Русская медная компания – генеральный партнёр "Сад памяти". Сотрудники РМК уже поддержали акцию в восьми регионах присутствия компании, высадив 25 тысяч деревьев. Впереди ещё пять масштабных мероприятий, в том числе в Казахстане. Поддержали РМК и детский проект: конкурс рисунков – "Сад памяти глазами детей". Работы нужно загрузить на страничку "садпамяти2021.рф" с историями своих героев и продублировать в соцсетях с хештегом #cадпамятидома. Благодаря Русской медной компании победитель получит возможность вместе с родителями принять участие в высадке деревьев у стен Брестской крепости.Сейчас к участию в акции готовятся и тысячи школ: посадки в формате #СадПамятиВшколе уже идут по стране, однако основные мероприятия придутся на "последний звонок" - 25 мая. Выпускники высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. В марте этого года формат был инициирован 12-летним экоблогером Матвеем Анискиным из Башкирии, а после – поддержан президентом РФ.Заместитель руководителя Рослесхоза РФ Александр Агафонов также признался, что "пропускает акцию через себя", поскольку и члены его семьи, оба деда, прошли войну."И важно даже не какую площадь занимает высаженный лес. Важен сам подход, важна идеология. Важен тот момент, который объединяет всех граждан", - отметил Агафонов.Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза РФ в рамках реализации нацпроекта "Экология", а также ВООП. Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Минпросвещения РФ.
https://ria.ru/20210326/aktsiya-1603001702.html
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волонтеры победы, россия, сбербанк россии, русская медная компания, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество

В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев

18:07 20.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтарт акции "Сад памяти"
Старт акции Сад памяти - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Участники международной акции "Сад памяти" уже высадили этой весной по всей стране 25 миллионов деревьев, а до 22 июня посадят еще два миллиона зеленых насаждений в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщила председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Пресс-конференция, посвященная предварительным итогам акции 2021 года и предстоящим мероприятиям в ее рамках в российских школах, в День последнего звонка, прошла в четверг онлайн на площадке МИА "Россия сегодня".
"Мы уже высадили все вместе 25 миллионов деревьев. К акции присоединилось 78 субъектов России и 39 стран мира, несмотря на сложную эпидситуацию. Уверена, до 22 июня ее поддержат уже не менее 50 стран, где, как и в каждом субъекте России, появятся свои "Сады памяти". Мы проводим большую работу с волонтерами, сотрудничаем с коллегами из лесничеств. В прошлом году из-за коронавируса мы запустили специальный формат "Сад памяти дома", когда можно было сажать деревья на своих участках, на дачах. В этом году мы тоже его оставили, и уже сейчас семьи посадили более 104 тысяч деревьев. За каждым - своя история. История бойца, семьи, страны", - сказала Амельченкова.
По ее словам, акция объединила "и государство, и бизнес, и общественные организации, и молодежь".
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Титульным партнером акции "Сад памяти" стал Сбер. Мероприятия с участием Сбера проходят по всей России – от подмосковного Нахабино, где прошло масштабное мероприятие с участием главы Рослесхоза – до Сибири.
"Наши сотрудники с большим энтузиазмом участвуют в акции, потому что сохранение памяти о великом подвиге народа имеет большое значение для каждого из нас. Команда Сбера присоединяется к посадке саженцев по всей стране, люди приходят целыми семьями. Каждое новое дерево - это не только символ памяти, но и наш вклад в восстановление зеленого пояса России", - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.
Также не один год участвует и в экологических проектах, и в инициативах, направленных на сохранение исторической памяти Русская медная компания – генеральный партнёр "Сад памяти". Сотрудники РМК уже поддержали акцию в восьми регионах присутствия компании, высадив 25 тысяч деревьев. Впереди ещё пять масштабных мероприятий, в том числе в Казахстане.
Шахтерский сад Памяти в амурском селе Иннокентьевка создали работники Амурского угля - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 16:37
Шахтерский сад Памяти появился в амурском селе Иннокентьевка
Поддержали РМК и детский проект: конкурс рисунков – "Сад памяти глазами детей". Работы нужно загрузить на страничку "садпамяти2021.рф" с историями своих героев и продублировать в соцсетях с хештегом #cадпамятидома. Благодаря Русской медной компании победитель получит возможность вместе с родителями принять участие в высадке деревьев у стен Брестской крепости.
"Детский рисунок - это красиво. А главное, когда ребенок рисует на такую тему, он спрашивает у родителей о том, кем были его деды, прадеды. Детям нужно это знать, чтобы выразить свои мысли и чувства в рисунке. Это очень правильно с точки зрения воспитания молодого поколения. Что касается мероприятий в Бресте, 80 лет начала войны - это трагичная дата, но дети будут причастны той истории и будут понимать, какие жертвы понесла наша страна ради победы", - рассказал вице-президент РМК по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Дмитрий Говоров.
Сейчас к участию в акции готовятся и тысячи школ: посадки в формате #СадПамятиВшколе уже идут по стране, однако основные мероприятия придутся на "последний звонок" - 25 мая. Выпускники высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. В марте этого года формат был инициирован 12-летним экоблогером Матвеем Анискиным из Башкирии, а после – поддержан президентом РФ.
"У себя в селе Иглино мы уже высадили яблоневый сад памяти - сто яблонь. В понедельник посадим еще несколько деревьев вместе с моей школой. А на днях наш сельский совет посадил две тысячи деревьев. Я приглашаю всех принимать участие в акции "Сад памяти">. Хочу, чтобы люди приходили на нее по зову сердца. Ведь дерево будет жить, как и память", - убежден Матвей.
Заместитель руководителя Рослесхоза РФ Александр Агафонов также признался, что "пропускает акцию через себя", поскольку и члены его семьи, оба деда, прошли войну.
Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы Ольга Амельченкова во время пресс-конференции по итогам международной акции Сад Памяти в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 15:1975 лет Великой Победы
Акция "Сад памяти" прошла в 50 странах мира
"И важно даже не какую площадь занимает высаженный лес. Важен сам подход, важна идеология. Важен тот момент, который объединяет всех граждан", - отметил Агафонов.
Организаторами акции "Сад памяти" выступают "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза РФ в рамках реализации нацпроекта "Экология", а также ВООП. Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Минпросвещения РФ.
 
Волонтеры ПобедыРоссияСбербанк РоссииРусская медная компанияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Общество
 
 
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