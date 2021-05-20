https://ria.ru/20210520/aktery-1733172255.html
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров - РИА Новости, 20.05.2021
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:27
2021-05-20T17:27
2021-05-20T17:27
россия
юлия чичерина
министерство культуры украины
валерия (алла перфилова)
сергей пенкин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_1cf9ab3b49b0a1e8a6c5c70d68c8a873.jpg
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства."В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень", - говорится в сообщении.Других подробностей пресс-служба не сообщает.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://ria.ru/20210517/ukraina-1732707382.html
https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730533112.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/21/1499272132_78:0:1122:783_1920x0_80_0_0_f139dfbfa8f7e5d965a0acb396e483c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина