https://ria.ru/20210520/aktery-1733172255.html

Украина внесла в черный список еще трех российских актеров

Украина внесла в черный список еще трех российских актеров - РИА Новости, 20.05.2021

Украина внесла в черный список еще трех российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:27

2021-05-20T17:27

2021-05-20T17:27

россия

юлия чичерина

министерство культуры украины

валерия (алла перфилова)

сергей пенкин

украина

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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в "черный список" трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства."В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень", - говорится в сообщении.Других подробностей пресс-служба не сообщает.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732707382.html

https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730533112.html

россия

украина

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россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, валерия (алла перфилова), сергей пенкин, украина