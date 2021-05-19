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ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков
ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков - РИА Новости, 19.05.2021
ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков
ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы созданного Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, сообщил РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:24
2021-05-19T12:24
россия
совет федерации рф
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы созданного Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, сообщил на заседании в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.Министр отметил, что в 2020 году ведомство завершило создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Всего в Реестр сконвертировано более 524 миллионов записей, хранящихся в бумажном и электронном виде в органах ЗАГС с 1926 года."В связи с полным запуском Реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг. Это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг", - сказал Чуйченко.
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россия, совет федерации рф, константин чуйченко, общество

ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков

12:24 19.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста в загсе
Невеста в загсе - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы созданного Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, сообщил на заседании в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Министр отметил, что в 2020 году ведомство завершило создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Всего в Реестр сконвертировано более 524 миллионов записей, хранящихся в бумажном и электронном виде в органах ЗАГС с 1926 года.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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"В связи с полным запуском Реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг. Это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг", - сказал Чуйченко.
 
РоссияСовет Федерации РФКонстантин ЧуйченкоОбщество
 
 
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