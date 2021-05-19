https://ria.ru/20210519/zags-1732931282.html

ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков

ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков - РИА Новости, 19.05.2021

ЗАГСы планируют отказаться от бумажных бланков

ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы созданного Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, сообщил РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:24

2021-05-19T12:24

2021-05-19T12:24

россия

совет федерации рф

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков, их заменят документы созданного Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, сообщил на заседании в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.Министр отметил, что в 2020 году ведомство завершило создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Всего в Реестр сконвертировано более 524 миллионов записей, хранящихся в бумажном и электронном виде в органах ЗАГС с 1926 года."В связи с полным запуском Реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг. Это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг", - сказал Чуйченко.

https://realty.ria.ru/20210519/online-1732930021.html

россия

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россия, совет федерации рф, константин чуйченко, общество