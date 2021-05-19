https://ria.ru/20210519/watson-1732849368.html

Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке

Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке - РИА Новости, 19.05.2021

Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке

Эмма Уотсон на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Лео Робинтоном, сообщает E! News. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T00:47

2021-05-19T00:47

2021-05-19T00:47

культура

стиль жизни

новости культуры

даррен аронофски

гарри поттер

эмма уотсон

twitter

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эмма Уотсон на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Лео Робинтоном, сообщает E! News.Актриса уверила подписчиков, что сама поделится всеми новостями, касающимися ее личной жизни и карьеры, поэтому им не стоит доверять информации из чужих уст. "Понял", "Я люблю тебя", "Я восхищаюсь тобой", "Хорошо, мы все поняли, счастливы, что с тобой все в порядке", — отреагировали фанаты.Эмма Уотсон стала известной благодаря роли Гермионы Грейнджер в экранизация романов о волшебнике Гарри Поттере. Она также сыграла Маргарет Марч в "Маленьких женщинах" Греты Гервиг, Белль в современной адаптации сказки "Красавица и Чудовище", которую снял Билл Кондон, Илу в фильме "Ной" Даррена Аронофски и др.

https://ria.ru/20200415/1570031031.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, даррен аронофски, гарри поттер, эмма уотсон, twitter