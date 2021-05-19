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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/watson-1732849368.html
Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке
Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке - РИА Новости, 19.05.2021
Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке
Эмма Уотсон на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Лео Робинтоном, сообщает E! News. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T00:47
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культура
стиль жизни
новости культуры
даррен аронофски
гарри поттер
эмма уотсон
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эмма Уотсон на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Лео Робинтоном, сообщает E! News.Актриса уверила подписчиков, что сама поделится всеми новостями, касающимися ее личной жизни и карьеры, поэтому им не стоит доверять информации из чужих уст. "Понял", "Я люблю тебя", "Я восхищаюсь тобой", "Хорошо, мы все поняли, счастливы, что с тобой все в порядке", — отреагировали фанаты.Эмма Уотсон стала известной благодаря роли Гермионы Грейнджер в экранизация романов о волшебнике Гарри Поттере. Она также сыграла Маргарет Марч в "Маленьких женщинах" Греты Гервиг, Белль в современной адаптации сказки "Красавица и Чудовище", которую снял Билл Кондон, Илу в фильме "Ной" Даррена Аронофски и др.
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стиль жизни, новости культуры, даррен аронофски, гарри поттер, эмма уотсон, twitter

Эмма Уотсон прокомментировала слухи о помолвке

00:47 19.05.2021
 
© AP Photo / Jonathan ShortЭмма Уотсон на коктейль-вечеринке Lancome pre-BAFTA в Лондоне
Эмма Уотсон на коктейль-вечеринке Lancome pre-BAFTA в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Jonathan Short
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эмма Уотсон на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Лео Робинтоном, сообщает E! News.
Актриса уверила подписчиков, что сама поделится всеми новостями, касающимися ее личной жизни и карьеры, поэтому им не стоит доверять информации из чужих уст.
"Отсутствие новостей от меня означает, что я, как и большинство, спокойно провожу время в период пандемии — у меня не получается испечь хлеб, я забочусь о своих близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который до сих пор поражает так много людей", — пишет Уотсон.
"Понял", "Я люблю тебя", "Я восхищаюсь тобой", "Хорошо, мы все поняли, счастливы, что с тобой все в порядке", — отреагировали фанаты.
Эмма Уотсон стала известной благодаря роли Гермионы Грейнджер в экранизация романов о волшебнике Гарри Поттере. Она также сыграла Маргарет Марч в "Маленьких женщинах" Греты Гервиг, Белль в современной адаптации сказки "Красавица и Чудовище", которую снял Билл Кондон, Илу в фильме "Ной" Даррена Аронофски и др.
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