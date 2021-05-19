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Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М
Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М - РИА Новости, 19.05.2021
Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М
"Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:50
2021-05-19T12:50
россия
александр михеев
алексей криворучко
вертолеты россии
ка-52 "аллигатор"
рособоронэкспорт
москва
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в среду в преддверии выставки HeliRussia-2021 гендиректор компании Александр Михеев.Мероприятие пройдет в период с 20 по 22 мая 2021 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве."В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в "Вертолетах России", - сказал Михеев.Как сообщал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, модернизированная версия вертолета создается с учетом сирийского опыта. Предполагалось, что военное ведомство законтрактует 114 таких машин.Впоследствии управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко заявил о создании двух опытных образцов Ка-52М, испытания которых должны завершиться в 2022 году.
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россия, александр михеев, алексей криворучко, вертолеты россии, ка-52 "аллигатор", рособоронэкспорт, москва, безопасность

Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М

12:50 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в среду в преддверии выставки HeliRussia-2021 гендиректор компании Александр Михеев.
Мероприятие пройдет в период с 20 по 22 мая 2021 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.
"В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в "Вертолетах России", - сказал Михеев.
Как сообщал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, модернизированная версия вертолета создается с учетом сирийского опыта. Предполагалось, что военное ведомство законтрактует 114 таких машин.
Впоследствии управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко заявил о создании двух опытных образцов Ка-52М, испытания которых должны завершиться в 2022 году.
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РоссияАлександр МихеевАлексей КриворучкоВертолеты РоссииКа-52 "Аллигатор"РособоронэкспортМоскваБезопасность
 
 
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