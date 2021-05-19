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Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М

Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М - РИА Новости, 19.05.2021

Россия планирует вывести на зарубежный рынок боевые вертолеты Ка-52М

"Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:50

2021-05-19T12:50

2021-05-19T12:50

россия

александр михеев

алексей криворучко

вертолеты россии

ка-52 "аллигатор"

рособоронэкспорт

москва

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в ближайшем будущем планирует вывести на зарубежный рынок модернизированную версию ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М, заявил в среду в преддверии выставки HeliRussia-2021 гендиректор компании Александр Михеев.Мероприятие пройдет в период с 20 по 22 мая 2021 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве."В ближайшем будущем мы и наши иностранные партнеры ожидаем вывод на внешний рынок модернизированной версии Ка-52, над которой в настоящее время ведется работа в "Вертолетах России", - сказал Михеев.Как сообщал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, модернизированная версия вертолета создается с учетом сирийского опыта. Предполагалось, что военное ведомство законтрактует 114 таких машин.Впоследствии управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Юрий Денисенко заявил о создании двух опытных образцов Ка-52М, испытания которых должны завершиться в 2022 году.

https://ria.ru/20210518/mi-28nm-1732727836.html

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россия, александр михеев, алексей криворучко, вертолеты россии, ка-52 "аллигатор", рособоронэкспорт, москва, безопасность