https://ria.ru/20210519/udary-1732990019.html

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 19.05.2021

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:40

2021-05-19T16:40

2021-05-19T16:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

ливан

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии Израиля."После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль. ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две - в море", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что в настоящее время артиллерия Израиля атакует цели на территории Ливана.

https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html

израиль

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, ливан, в мире