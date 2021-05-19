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Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами
Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами
Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:40
2021-05-19T16:40
2021-05-19T16:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
ливан
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии Израиля."После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль. ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две - в море", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что в настоящее время артиллерия Израиля атакует цели на территории Ливана.
https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, ливан, в мире