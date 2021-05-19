Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/udary-1732990019.html
Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами
Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами
Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана,... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:40
2021-05-19T16:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731687241_0:318:3074:2047_1920x0_80_0_0_8adb272cec43cb021a9706d3a78a49d4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии Израиля."После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль. ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две - в море", - говорится в сообщении военных.Сообщается, что в настоящее время артиллерия Израиля атакует цели на территории Ливана.
https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731687241_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_07d36d3381b0c0dcbe375741602c020a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, ливан, в мире

Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

16:40 19.05.2021 (обновлено: 16:48 19.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemРакеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года
Ракеты запущены палестинскими боевиками по Израилю, в Газе 10 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Четыре ракеты были выпущены по территории Израиля из Ливана, одна была перехвачена, в ответ израильская артиллерия наносит удары по целям на территории Ливана, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль. ПВО перехватили один пуск. Одна ракета упала на открытой местности, две - в море", - говорится в сообщении военных.
Сообщается, что в настоящее время артиллерия Израиля атакует цели на территории Ливана.
Нет, только если вы встанете перед машиной – Байден отказался отвечать на вопрос об Израиле - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 11:06
Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильЛиванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния