https://ria.ru/20210519/trutnev-1732897484.html

Трутнев предложил повышать налоги предприятиям, где не растут зарплаты

Трутнев предложил повышать налоги предприятиям, где не растут зарплаты - РИА Новости, 19.05.2021

Трутнев предложил повышать налоги предприятиям, где не растут зарплаты

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги на дивиденды предприятиям, чье руководство не поднимает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:27

2021-05-19T09:27

2021-05-19T09:27

россия

юрий трутнев

общество

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ХАБАРОВСК, 19 мая - РИА Новости. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги на дивиденды предприятиям, чье руководство не поднимает зарплаты сотрудникам, учитывая рост рыночных цен.Трутнев заметил, что полпредство "внимательно смотрит за обстановкой, за тем, что людей больше всего, скажем, напрягает сегодня, и, пожалуй, первой строчкой в таком общем рейтинге проблем люди называют рост цен"."Надо делать так, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы реальная покупательная возможность людей не падала... Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия. Они ж не одни там добавочную стоимость создают", - сказал Трутнев на форуме "ProДФО – Хабаровский край" в среду.Он акцентировал внимание на том, что "этим точно надо заниматься, я обязательно такие предложения на рассмотрение председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина вынесу"."Правительство сейчас предпринимает большие меры для того, чтобы рост цен сдерживать. Но, тем не менее, мы с вами должны понимать, что просто так взять и заморозить цены в РФ у нас не получится. Если мы это сделаем - просто выпадем из мировой экономики, вернемся к Советскому Союзу и будем двигаться так же в направлении экономического кризиса", - заключил полпред.

https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html

https://ria.ru/20210507/zarplata-1731373881.html

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россия, юрий трутнев, общество