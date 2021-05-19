https://ria.ru/20210519/sovfed-1732949560.html
Совфед денонсировал соглашение с Нидерландами по налогам
Совфед денонсировал соглашение с Нидерландами по налогам - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед денонсировал соглашение с Нидерландами по налогам
Совфед на заседании в среду одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:41
2021-05-19T13:41
2021-05-19T13:49
россия
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.Документ о денонсации соглашения в Госдуму внесло правительство РФ."В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года", - указывается в пояснительной записке к закону."Соглашение подлежит денонсации, так как в современных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам Российской Федерации", - говорится в заключении международного комитета СФ. Комитеты по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике также поддержали закон.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны. Согласно пояснительной записке к закону, объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 12,5 миллиона).
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россия, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), политика
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Совфед
на заседании в среду одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Документ о денонсации соглашения в Госдуму
внесло правительство РФ.
"В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года его действие прекратится с 1 января 2022 года", - указывается в пояснительной записке к закону.
"Соглашение подлежит денонсации, так как в современных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам Российской Федерации", - говорится в заключении международного комитета СФ. Комитеты по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике также поддержали закон.
Президент России Владимир Путин
в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия
в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны - Кипр
, Мальту
, Люксембург
(налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).
Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны. Согласно пояснительной записке к закону, объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 12,5 миллиона).