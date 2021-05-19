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Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках
Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках - РИА Новости, 19.05.2021
Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках
Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:26
2021-05-19T03:26
2021-05-19T03:26
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snoop dogg (calvin broadus, jr.)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline.Комик Кевин Харт рассказал о новом проекте на презентации NBCUniversal, где он также назвал Снуп Догга "человеком, мифом и легендой". Сюжет сериала пока не раскрывается, дата его выхода не названа. Это не единственный проект Снуп Догга, о котором сообщил Харт. Он объявил, что будет вести вместе с рэпером комедийное новостное шоу о спорте. Ранее стало известно, что Снуп Догг работает над автобиографическим сериалом. Рэпер не хочет торопиться с его созданием и не может сказать, когда ждать его выхода.
https://ria.ru/20210514/snoop-1732213026.html
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кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)