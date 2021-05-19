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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/serial-1732823232.html
Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках
Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках - РИА Новости, 19.05.2021
Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках
Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T03:26
2021-05-19T03:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline.Комик Кевин Харт рассказал о новом проекте на презентации NBCUniversal, где он также назвал Снуп Догга "человеком, мифом и легендой". Сюжет сериала пока не раскрывается, дата его выхода не названа. Это не единственный проект Снуп Догга, о котором сообщил Харт. Он объявил, что будет вести вместе с рэпером комедийное новостное шоу о спорте. Ранее стало известно, что Снуп Догг работает над автобиографическим сериалом. Рэпер не хочет торопиться с его созданием и не может сказать, когда ждать его выхода.
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кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)

Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках

03:26 19.05.2021
 
© Getty Images for KROQ/Kevin WinterАмериканский рэпер Снуп Дог
Американский рэпер Снуп Дог - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Getty Images for KROQ/Kevin Winter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline.
Комик Кевин Харт рассказал о новом проекте на презентации NBCUniversal, где он также назвал Снуп Догга "человеком, мифом и легендой". Сюжет сериала пока не раскрывается, дата его выхода не названа.
Это не единственный проект Снуп Догга, о котором сообщил Харт. Он объявил, что будет вести вместе с рэпером комедийное новостное шоу о спорте.
Ранее стало известно, что Снуп Догг работает над автобиографическим сериалом. Рэпер не хочет торопиться с его созданием и не может сказать, когда ждать его выхода.
Снуп Догг во время выступления в Вентуре, Калифорния - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 05:53Культура
Снуп Догг работает над сериалом о себе
 
КультураКино и сериалыНовости культурыSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)
 
 
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