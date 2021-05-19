https://ria.ru/20210519/serial-1732823232.html

Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках

Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках - РИА Новости, 19.05.2021

Снуп Догг готовит сериал о самых тупых преступниках

Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T03:26

2021-05-19T03:26

2021-05-19T03:26

культура

кино и сериалы

новости культуры

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг снимет сериал о самых тупых преступниках, сообщает Deadline.Комик Кевин Харт рассказал о новом проекте на презентации NBCUniversal, где он также назвал Снуп Догга "человеком, мифом и легендой". Сюжет сериала пока не раскрывается, дата его выхода не названа. Это не единственный проект Снуп Догга, о котором сообщил Харт. Он объявил, что будет вести вместе с рэпером комедийное новостное шоу о спорте. Ранее стало известно, что Снуп Догг работает над автобиографическим сериалом. Рэпер не хочет торопиться с его созданием и не может сказать, когда ждать его выхода.

https://ria.ru/20210514/snoop-1732213026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)