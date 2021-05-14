https://ria.ru/20210514/snoop-1732213026.html

Снуп Догг работает над сериалом о себе

Снуп Догг работает над сериалом о себе

Американский рэпер Снуп Догг планирует снять автобиографический сериал. Об этом он рассказал в интервью Yahoo Entertainment. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T05:53

2021-05-14T05:53

2021-05-14T05:53

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг планирует снять автобиографический сериал. Об этом он рассказал в интервью Yahoo Entertainment.Музыкант считает, что формат полнометражного фильма ему не подходит, потому что он не уложит в два часа все, чем бы хотел поделиться со зрителями. По словам рэпера, проект уже находится в разработке, но он не хочет торопиться с его созданием и не может сказать, когда ждать выхода сериала. В апреле стало известно, что Снуп Догг снимется в фильме об охотниках на вампиров "Дневная смена".

https://ria.ru/20201125/cage-1586118285.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)