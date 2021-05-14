Снуп Догг работает над сериалом о себе
© AP Photo / Chris PizzelloСнуп Догг во время выступления в Вентуре, Калифорния
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американский рэпер Снуп Догг планирует снять автобиографический сериал. Об этом он рассказал в интервью Yahoo Entertainment.
Музыкант считает, что формат полнометражного фильма ему не подходит, потому что он не уложит в два часа все, чем бы хотел поделиться со зрителями.
"Думаю мне подходит "Антология Снуп Догга", история Снуп Догга, которая начинается со знакомства моих родителей, потом переходит к моему рождению, а далее к моему взрослению, 1970-м, 1980-м и 1990 годам. Я, так сказать, "Черный Форест Гамп", меня можно увидеть во всех этих важных этапах американской истории", — говорит Снуп Догг.
По словам рэпера, проект уже находится в разработке, но он не хочет торопиться с его созданием и не может сказать, когда ждать выхода сериала.
В апреле стало известно, что Снуп Догг снимется в фильме об охотниках на вампиров "Дневная смена".
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