https://ria.ru/20210419/snoop-1728993885.html
Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ
Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ
Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T23:01
2021-04-19T23:01
2021-04-19T23:01
джейми фокс
netflix
культура
кино и сериалы
новости культуры
snoop dogg (calvin broadus, jr.)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728994365_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cbcfeada71ace22c80432cb74dc9c00b.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" ("Day Shift"), сообщает The Hollywood Reporter. Какую роль сыграет исполнитель хитов "Still D.R.E", "Wiggle" и многих других, пока неизвестно.В фильме с элементами комедии действие разворачивается вокруг трудолюбивого отца в исполнении Джейми Фокса. Он делает все возможное, чтобы создать лучшую жизнь для своей маленькой дочери. Однако его обычная работа — чистильщика бассейнов практически не приносит денег. Чтобы добиться чего-то большего в жизни, главный герой вступает в тайный международный отряд охотников на вампиров и начинает преследовать вурдалаков. Режиссер ленты — Дж. Дж. Перри. Продюсируют фильм Чад Стахелски, Джейсон Спитц, Шон Редик и Ивет Йетс.Вместе со Снуп Доггом в триллере Netflix также снимутся Карла Соуса, Дейв Франко, Эрик Ланж, Цион Броднакс и другие. Дата выхода фильма пока не объявлена.
https://ria.ru/20210301/kravits-1599065662.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728994365_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_d26facecf64060ddb6acfad7624266ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейми фокс, netflix, кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" ("Day Shift"), сообщает
The Hollywood Reporter.
Какую роль сыграет исполнитель хитов "Still D.R.E", "Wiggle" и многих других, пока неизвестно.
В фильме с элементами комедии действие разворачивается вокруг трудолюбивого отца в исполнении Джейми Фокса. Он делает все возможное, чтобы создать лучшую жизнь для своей маленькой дочери. Однако его обычная работа — чистильщика бассейнов практически не приносит денег.
Чтобы добиться чего-то большего в жизни, главный герой вступает в тайный международный отряд охотников на вампиров и начинает преследовать вурдалаков.
Режиссер ленты — Дж. Дж. Перри. Продюсируют фильм Чад Стахелски, Джейсон Спитц, Шон Редик и Ивет Йетс.
Вместе со Снуп Доггом в триллере Netflix также снимутся Карла Соуса, Дейв Франко, Эрик Ланж, Цион Броднакс и другие.
Дата выхода фильма пока не объявлена.