https://ria.ru/20210419/snoop-1728993885.html

Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ

Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ

Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T23:01

2021-04-19T23:01

2021-04-19T23:01

джейми фокс

netflix

культура

кино и сериалы

новости культуры

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" ("Day Shift"), сообщает The Hollywood Reporter. Какую роль сыграет исполнитель хитов "Still D.R.E", "Wiggle" и многих других, пока неизвестно.В фильме с элементами комедии действие разворачивается вокруг трудолюбивого отца в исполнении Джейми Фокса. Он делает все возможное, чтобы создать лучшую жизнь для своей маленькой дочери. Однако его обычная работа — чистильщика бассейнов практически не приносит денег. Чтобы добиться чего-то большего в жизни, главный герой вступает в тайный международный отряд охотников на вампиров и начинает преследовать вурдалаков. Режиссер ленты — Дж. Дж. Перри. Продюсируют фильм Чад Стахелски, Джейсон Спитц, Шон Редик и Ивет Йетс.Вместе со Снуп Доггом в триллере Netflix также снимутся Карла Соуса, Дейв Франко, Эрик Ланж, Цион Броднакс и другие. Дата выхода фильма пока не объявлена.

https://ria.ru/20210301/kravits-1599065662.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейми фокс, netflix, кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)