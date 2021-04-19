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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210419/snoop-1728993885.html
Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ
Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ
Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T23:01
2021-04-19T23:01
джейми фокс
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культура
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новости культуры
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" ("Day Shift"), сообщает The Hollywood Reporter. Какую роль сыграет исполнитель хитов "Still D.R.E", "Wiggle" и многих других, пока неизвестно.В фильме с элементами комедии действие разворачивается вокруг трудолюбивого отца в исполнении Джейми Фокса. Он делает все возможное, чтобы создать лучшую жизнь для своей маленькой дочери. Однако его обычная работа — чистильщика бассейнов практически не приносит денег. Чтобы добиться чего-то большего в жизни, главный герой вступает в тайный международный отряд охотников на вампиров и начинает преследовать вурдалаков. Режиссер ленты — Дж. Дж. Перри. Продюсируют фильм Чад Стахелски, Джейсон Спитц, Шон Редик и Ивет Йетс.Вместе со Снуп Доггом в триллере Netflix также снимутся Карла Соуса, Дейв Франко, Эрик Ланж, Цион Броднакс и другие. Дата выхода фильма пока не объявлена.
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джейми фокс, netflix, кино и сериалы, новости культуры, snoop dogg (calvin broadus, jr.)

Снуп Догг снимется в вампирском триллере Netflix, пишут СМИ

23:01 19.04.2021
 
© AP Photo / Chris PizzelloСнуп Догг во время выступления в Вентуре, Калифорния
Снуп Догг во время выступления в Вентуре, Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рэпер и продюсер Снуп Догг, а также Скотт Эдкинс, известный по серии фильмов "Неоспоримый", присоединились к актерскому составу триллера Netflix "Дневная смена" ("Day Shift"), сообщает The Hollywood Reporter.
Какую роль сыграет исполнитель хитов "Still D.R.E", "Wiggle" и многих других, пока неизвестно.
В фильме с элементами комедии действие разворачивается вокруг трудолюбивого отца в исполнении Джейми Фокса. Он делает все возможное, чтобы создать лучшую жизнь для своей маленькой дочери. Однако его обычная работа — чистильщика бассейнов практически не приносит денег.
Чтобы добиться чего-то большего в жизни, главный герой вступает в тайный международный отряд охотников на вампиров и начинает преследовать вурдалаков.
Режиссер ленты — Дж. Дж. Перри. Продюсируют фильм Чад Стахелски, Джейсон Спитц, Шон Редик и Ивет Йетс.
Вместе со Снуп Доггом в триллере Netflix также снимутся Карла Соуса, Дейв Франко, Эрик Ланж, Цион Броднакс и другие.
Дата выхода фильма пока не объявлена.
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КультураДжейми ФоксNetflixКино и сериалыНовости культурыSnoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.)
 
 
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