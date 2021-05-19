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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/semushkina-1732966588.html
По пути Манижи и Нино Катамадзе: "Усадьба Kids" собирает молодые таланты
По пути Манижи и Нино Катамадзе: "Усадьба Kids" собирает молодые таланты - РИА Новости, 19.05.2021
По пути Манижи и Нино Катамадзе: "Усадьба Kids" собирает молодые таланты
По городам России проходит фестиваль "Усадьба Kids", в котором принимают участие талантливые дети в возрасте от пяти до 17 лет. Гастрольные туры уже состоялись... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T18:40
2021-05-19T18:48
интервью - культура
джаз
москва
воронеж
культура
manizha (манижа сангин)
новости культуры
мария семушкина
усадьба jazz
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Лариса Худикова. По городам России проходит фестиваль "Усадьба Kids", в котором принимают участие талантливые дети в возрасте от пяти до 17 лет. Гастрольные туры уже состоялись в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На очереди – Воронеж и Москва. Мария Семушкина – организатор "Усадьбы Kids" (а также президент фестиваля "Усадьба Jazz"), в интервью РИА Новости рассказала, в чем уникальность нового проекта.– Эта идея возникла неслучайно. Во-первых, мы всегда ориентировались на детей, для которых у нас на фестивале "Усадьба Jazz" была сцена "Усадьба Jazz Kids". Это были прекрасные программы, которые в интерактивной форме обучали их музыке.Во-вторых, мы давали возможность выступать на наших сценах совсем молодым коллективам и исполнителям.Именно на фестивале "Усадьба Jazz" в мир большой музыки стартовали Нино Катамадзе, Антон Беляев и певица Манижа.Так и сейчас проект "Усадьба Kids" – это шанс для юных творцов.Сценическая онлайн-лаборатория "Усадьба Kids" возникла в тот момент, когда всем приходилось оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Плюс ее в том, что подача заявки на участие и общение с кураторами происходит в Сети, что отвечает требованиям сегодняшнего дня.– В лабораторию может попасть участник из любой точки земного шара, говорящий по-русски. Получая заявку, профессионалы внимательно ее изучают и принимают решение, пройдет ли этот участник дальше. Затем наши звездные кураторы решают, кто из них берет юного артиста на обучение.Мы получили много ярких и интересных заявок от наших участников, и нам так не терпелось увидеть этих ребят на сцене, что я уже несколько раз за время работы лаборатории устраивала джемсейшны с участием молодых музыкантов. – Нам удалось собрать отличную команду наставников. Это: Нино Катамадзе, Тина Кузнецова, Чулпан Хаматова, Алина Ростоцкая, Анатолий Белый, Антон Кукушкин, Антон Давидянц, Владимир Нестеренко, Антон Силаев, Саша Машин, Сергей Клевенский и многие другие известные артисты.– Гастрольный тур идет полным ходом. В Екатеринбурге (23-25 апреля) и Санкт-Петербурге (30 апреля-2 мая) мы увидели выступления очень многих талантливых детей. Глядя на то, что делают эти ребята, становится спокойно за музыкальное будущее нашей страны.Кроме того, в этих городах большой популярностью среди юных музыкантов пользовались мастер-классы. Например, "О настоящем голосе" (его проводила Тина Кузнецова) или "Ритм – сердце современной музыки", во время которого Антон Давидянц с Сашей Машиным рассказывают о современных тенденциях звучания.Также мастер-классы будут проводиться на фестивалях в Воронеже (21-23 мая) и Москве (19-20 июня). Кроме того, все гости смогут посетить музыкальные спектакли.Отмечу также, что вход на все наши мероприятия свободный – ждем всех желающих.
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интервью - культура, джаз, москва, воронеж, manizha (манижа сангин), новости культуры, мария семушкина, усадьба jazz, чулпан хаматова, нино катамадзе, дети

По пути Манижи и Нино Катамадзе: "Усадьба Kids" собирает молодые таланты

18:40 19.05.2021 (обновлено: 18:48 19.05.2021)
 
© Фото : Усадьба KidsФестивальный тур Усадьба Kids!
Фестивальный тур Усадьба Kids! - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Фото : Усадьба Kids
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Лариса Худикова. По городам России проходит фестиваль "Усадьба Kids", в котором принимают участие талантливые дети в возрасте от пяти до 17 лет. Гастрольные туры уже состоялись в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На очереди – Воронеж и Москва. Мария Семушкина – организатор "Усадьбы Kids" (а также президент фестиваля "Усадьба Jazz"), в интервью РИА Новости рассказала, в чем уникальность нового проекта.
Мария Семушкина, организатор "Усадьбы Kids", президент фестиваля "Усадьба Jazz"
Мария Семушкина, организатор Усадьбы Kids, президент фестиваля Усадьба Jazz - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Мария Семушкина, организатор "Усадьбы Kids", президент фестиваля "Усадьба Jazz"
– Эта идея возникла неслучайно. Во-первых, мы всегда ориентировались на детей, для которых у нас на фестивале "Усадьба Jazz" была сцена "Усадьба Jazz Kids". Это были прекрасные программы, которые в интерактивной форме обучали их музыке.
Во-вторых, мы давали возможность выступать на наших сценах совсем молодым коллективам и исполнителям.
Именно на фестивале "Усадьба Jazz" в мир большой музыки стартовали Нино Катамадзе, Антон Беляев и певица Манижа.
Так и сейчас проект "Усадьба Kids" – это шанс для юных творцов.
Я уверена, что в большинстве случаев любовь к музыке приходит еще в юности, когда важно найти себя, почувствовать уверенность в том, что ты делаешь.
Сценическая онлайн-лаборатория "Усадьба Kids" возникла в тот момент, когда всем приходилось оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Плюс ее в том, что подача заявки на участие и общение с кураторами происходит в Сети, что отвечает требованиям сегодняшнего дня.
– В лабораторию может попасть участник из любой точки земного шара, говорящий по-русски. Получая заявку, профессионалы внимательно ее изучают и принимают решение, пройдет ли этот участник дальше. Затем наши звездные кураторы решают, кто из них берет юного артиста на обучение.
Мы получили много ярких и интересных заявок от наших участников, и нам так не терпелось увидеть этих ребят на сцене, что я уже несколько раз за время работы лаборатории устраивала джемсейшны с участием молодых музыкантов.
– Нам удалось собрать отличную команду наставников. Это: Нино Катамадзе, Тина Кузнецова, Чулпан Хаматова, Алина Ростоцкая, Анатолий Белый, Антон Кукушкин, Антон Давидянц, Владимир Нестеренко, Антон Силаев, Саша Машин, Сергей Клевенский и многие другие известные артисты.
– Гастрольный тур идет полным ходом. В Екатеринбурге (23-25 апреля) и Санкт-Петербурге (30 апреля-2 мая) мы увидели выступления очень многих талантливых детей. Глядя на то, что делают эти ребята, становится спокойно за музыкальное будущее нашей страны.
Кроме того, в этих городах большой популярностью среди юных музыкантов пользовались мастер-классы. Например, "О настоящем голосе" (его проводила Тина Кузнецова) или "Ритм – сердце современной музыки", во время которого Антон Давидянц с Сашей Машиным рассказывают о современных тенденциях звучания.
Также мастер-классы будут проводиться на фестивалях в Воронеже (21-23 мая) и Москве (19-20 июня). Кроме того, все гости смогут посетить музыкальные спектакли.
Отмечу также, что вход на все наши мероприятия свободный – ждем всех желающих.
Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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КультураИнтервью - КультураджазМоскваВоронежManizha (Манижа Сангин)Новости культурыМария СемушкинаУсадьба JazzЧулпан ХаматоваНино КатамадзеДети
 
 
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