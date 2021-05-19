https://ria.ru/20210519/semi-1732929281.html
Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми
Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми
Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному Собранию предложений президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:17
2021-05-19T12:17
2021-05-19T12:48
россия
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513001_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fde16f17704901d386a57b6ec0453c34.jpg
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному Собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенаторы и депутаты.Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу."Мы старались как можно быстрее, Государственная дума и Совет Федерации, принять законы, связанные с поручениями президента в послании, чтобы они начали своевременно работать", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html
https://realty.ria.ru/20210513/ipoteka-1732095962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513001_344:180:2834:2048_1920x0_80_0_0_48f52f59e2a308254d0f65ed53666b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.
Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному Собранию предложений президента РФ Владимира Путина
по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и председатель Госдумы Вячеслав Володин
, сенаторы и депутаты.
Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.
Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.
"Мы старались как можно быстрее, Государственная дума и Совет Федерации, принять законы, связанные с поручениями президента в послании, чтобы они начали своевременно работать", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.