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Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми
Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 19.05.2021
Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми
Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному Собранию предложений президента РФ Владимира Путина по... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:17
2021-05-19T12:48
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному Собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенаторы и депутаты.Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу."Мы старались как можно быстрее, Государственная дума и Совет Федерации, принять законы, связанные с поручениями президента в послании, чтобы они начали своевременно работать", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html
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россия, совет федерации рф, общество

Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми

12:17 19.05.2021 (обновлено: 12:48 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, направленный на реализацию озвученных в послании Федеральному Собранию предложений президента РФ Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин.
Поправки были внесены в принятый в первом чтении правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до 6% для IT-компаний. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенаторы и депутаты.
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Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2021 году
Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Согласно другой поправке, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе: в среднем по стране это 5,6 тысяч рублей - эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года, третья поправка устанавливает с 1 июля 2021 года ежемесячное пособие женщинам в размере 50% величины прожиточного минимума, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель.
Уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования, однако в случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.
"Мы старались как можно быстрее, Государственная дума и Совет Федерации, принять законы, связанные с поручениями президента в послании, чтобы они начали своевременно работать", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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