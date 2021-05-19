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В Барановичах разбился военный самолет

В Барановичах разбился военный самолет - РИА Новости, 19.05.2021

В Барановичах разбился военный самолет

В белорусских Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:09

2021-05-19T13:09

2021-05-19T18:47

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. В белорусских Барановичах потерпел крушение военный самолет Як-130."К сожалению, оба летчика погибли", — говорится в сообщении Минобороны республики в Telegram.Как пояснила пресс-служба ведомства, экипаж обнаружил техническую неисправность в процессе полета и пытался увести самолет от населенного пункта. Пилоты катапультировались, но не смогли выжить.Отмечается, что других жертв нет, разрушений тоже.

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Кадры разбившегося самолёта в Белоруссии В белорусских Барановичах, предположительно, военно-учебный самолёт врезался в жилой дом. По данным БЕЛТА, пилот успел катапультироваться и сейчас находится в тяжёлом состоянии 2021-05-19T13:09 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белоруссия, в мире