https://ria.ru/20210519/baranovichi-1733014921.html

Крушение военного самолета в Белоруссии

Крушение военного самолета в Белоруссии - РИА Новости, 19.05.2021

Крушение военного самолета в Белоруссии

Самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился в Брестской области во время учебно-тренировочного полета. Кадры с места крушения — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T18:46

2021-05-19T18:46

2021-05-19T19:15

як-130

белоруссия

фото

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Самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился в Брестской области во время учебно-тренировочного полета. Кадры с места крушения — в фотоленте Ria.ru.

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

як-130, белоруссия, фото, фото