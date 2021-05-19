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Крушение военного самолета в Белоруссии
Крушение военного самолета в Белоруссии - РИА Новости, 19.05.2021
Крушение военного самолета в Белоруссии
Самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился в Брестской области во время учебно-тренировочного полета. Кадры с места крушения — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.05.2021
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Самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился в Брестской области во время учебно-тренировочного полета. Кадры с места крушения — в фотоленте Ria.ru.
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як-130, белоруссия, фото, фото

Крушение военного самолета в Белоруссии

18:46 19.05.2021 (обновлено: 19:15 19.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы разбился в Брестской области во время учебно-тренировочного полета. Кадры с места крушения — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Экипаж Як-130, выполняя полет, обнаружил техническую неисправность.

Место крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи
1 из 10

Экипаж Як-130, выполняя полет, обнаружил техническую неисправность.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Пилоты сделали все, чтобы увести машину от населенного пункта.

Место крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи
2 из 10

Пилоты сделали все, чтобы увести машину от населенного пункта.

© Sputnik
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© Sputnik / Виктор Толочко

Самолет потерпел крушение вблизи жилых домов в Барановичах.

Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь
3 из 10

Самолет потерпел крушение вблизи жилых домов в Барановичах.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Летчики катапультировались, однако выжить им не удалось.

Место крушения белорусского Як-130 под Барановичами
4 из 10

Летчики катапультировались, однако выжить им не удалось.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Фрагменты потерпевшего крушение самолета Як-130 белорусских ВВС.

Фрагменты военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС, потерпевшего крушение в городе Барановичи
5 из 10

Фрагменты потерпевшего крушение самолета Як-130 белорусских ВВС.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

Автомобили МВД и СК Республики Беларусь
6 из 10

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Место крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи
7 из 10

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Обстоятельства крушения боевой машины устанавливаются.

Место крушения белорусского Як-130 под Барановичами
8 из 10

Обстоятельства крушения боевой машины устанавливаются.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Сотрудники СК и МВД на месте происшествия.

Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь
9 из 10

Сотрудники СК и МВД на месте происшествия.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование на личный контроль и поручил оказать помощь семьям погибших.

Место крушения самолета Як-130 в Барановичах
10 из 10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование на личный контроль и поручил оказать помощь семьям погибших.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Як-130БелоруссияФото
 
 
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