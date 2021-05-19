МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США
10:30 19.05.2021 (обновлено: 10:54 19.05.2021)
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не стоит увязывать со встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, тем более решения о саммите ещё нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, где в среду рассматривается вопрос о денонсации ДОН.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что этот вопрос можно отложить до встречи лидеров двух стран, которая могла бы изменить ситуацию.
Рябков напомнил, как России удалось ратифицировать соглашение о продлении на пять лет ДНСВ.
"Потому что к этому была политическая воля в Вашингтоне тоже, а здесь политической воли нет. Поэтому я не стал бы этот вопрос увязывать с предстоящей встречей на высшем уровне, тем более что окончательной договорённости на эту тему пока нет", - отметил Рябков.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".