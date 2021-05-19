https://ria.ru/20210519/sammit-1732906152.html

МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США

МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США - РИА Новости, 19.05.2021

МИД призвал не увязывать решение о денонсации ДОН с саммитом России и США

Решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не стоит увязывать со встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, тем более решения... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:30

2021-05-19T10:30

2021-05-19T10:54

лдпр

госдума рф

джо байден

владимир путин

россия

договор по открытому небу

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не стоит увязывать со встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, тем более решения о саммите ещё нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме, где в среду рассматривается вопрос о денонсации ДОН.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что этот вопрос можно отложить до встречи лидеров двух стран, которая могла бы изменить ситуацию.Рябков напомнил, как России удалось ратифицировать соглашение о продлении на пять лет ДНСВ."Потому что к этому была политическая воля в Вашингтоне тоже, а здесь политической воли нет. Поэтому я не стал бы этот вопрос увязывать с предстоящей встречей на высшем уровне, тем более что окончательной договорённости на эту тему пока нет", - отметил Рябков.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отмечали, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

https://ria.ru/20210512/dogovor-1732014097.html

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731809264.html

россия

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лдпр, госдума рф, джо байден, владимир путин, россия, договор по открытому небу, сергей рябков, сша, в мире