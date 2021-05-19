https://ria.ru/20210519/rinpoche-1732918897.html

Представитель Далай-ламы в России вступил в должность

Представитель Далай-ламы в России вступил в должность - РИА Новости, 19.05.2021

Представитель Далай-ламы в России вступил в должность

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче вновь вступил в должность почетного представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ и заверил РИА Новости,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:33

2021-05-19T11:33

2021-05-19T16:06

религия и мировоззрение

святослав медведев

россия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

российская академия наук

снг

индия

монголия

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче вновь вступил в должность почетного представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ и заверил РИА Новости, что буддийские знания в области философии и психологии укрепят здоровье и гармонию в обществе.Ринпоче служил почетным представителем Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ с февраля 2015 года по февраль 2021 года. По правилам Центральной тибетской администрации, представитель духовного лидера тибетского буддизма не может занимать эту должность более шести лет. Однако в случае Тэло Тулку Ринпоче, выбранным для представительства лично Далай-ламой, было сделано исключение - и его переназначили на новый срок."Для меня большая честь и благословение служить Его Святейшеству Далай-ламе не только потому, что я сам искренне восхищаюсь им. Я лишь обычный человек, но для меня огромное счастье иметь возможность помогать ему в его трудах во имя мира, гармонии, дружбы, любви и сострадания… Буддизм содержит познания в области философии и психологии, которые могут быть полезными не только российскому обществу, но и всему миру. Он может многое предложить в том, что касается поддержания психического здоровья, развития современного образования, социальной помощи и межрелигиозной гармонии", - сказал РИА Новости Ринпоче.Он посоветовал всем интересующимся знакомиться с переведенными на русский язык книгами Далай-ламы, такими как "Больше, чем религия. Этика для всего мира", "Этика для нового тысячелетия", "Вселенная в одном атоме". Запущена книжная серия "Наланда", в которой публикуются важнейшие классические сочинения буддизма, рекомендованные к переводу Далай-ламой. Под руководством Ринпоче также работают интернет-сайты Далай-ламы на русском языке (dalailama.ru) и на монгольском языке (dalailama.mn), где публикуется подробная информация о деятельности духовного лидера буддизма и проводятся интернет-трансляции его лекций и учений.По сравнению с прошлым годом, отметил собеседник агентства, "мир радикально изменился" из-за пандемии коронавируса. Однако обучающимся в Индии российским студентам, по его словам, выдают студенческие визы, и они могут отправляться туда регулярными авиарейсами, но им нужно соблюдать меры безопасности. Что же касается буддистов России, то из-за пандемии они не могут получать наставления лично от своих духовных учителей, не могут приглашать их в Россию. "Однако благодаря современным технологиям у нас гораздо больше возможностей для виртуального общения, чем было 5–10 лет назад", - добавил Ринпоче.Он намерен и дальше укреплять многовековые связи между Далай-ламой и российскими буддистами, развивать диалог между буддизмом и современной наукой, а также образовательные проекты, особенно в сфере социально-эмоционального и этического обучения. Ежегодно с 2009 года проводятся учения Далай-ламы для буддистов России, в которых преимущественно участвуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы и крупных городов России.При поддержке Ринпоче в последние годы прошел ряд важных международных научных форумов и встреч. Среди них "Тибетология и буддология на стыке науки и религии" (Институт востоковедения РАН), "Буддизм и феноменология" (Институт философии РАН), "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых. Природа сознания. Понимание мира" (Дхарамсала, Индия), "Буддизм и наука" (Институт философии РАН), "Проблема сознания и современная наука" (МГУ), "Буддийское образование: проблемы и перспективы развития". На них выступали выдающиеся российские специалисты-буддологи, нейробиологи, физики, лингвисты, генетики, философы, психологи, ученые буддийские монахи из Индии, а в нескольких мероприятиях участвовал и лично Далай-лама. Также при содействии его представителя осуществляется проект исследований медитации и измененных состояний сознания на базе тибетских буддийских монастырей Индии, которым руководит академик Святослав Медведев (Институт мозга человека им Н. П. Бехтеревой РАН).

https://ria.ru/20210422/dalay-lama-1729442550.html

https://ria.ru/20200817/1575907206.html

россия

индия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святослав медведев, россия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), российская академия наук, снг, индия, монголия