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"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов - РИА Новости, 19.05.2021
"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Общероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:18
2021-05-19T13:53
россия
бессмертный полк
елена цунаева
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Общероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить изображения нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая нынешнего года."Нас сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сказала сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня"."И в этом году, к сожалению, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Это были как сами нацисты, так и их пособники со стороны коллаборационистов", - сообщила она.Цунаева напомнила, что наказание за подобные выходки в нынешнем году ужесточилось - виновным грозит до 5 лет лишения свободы по статье за реабилитацию нацизма, также предусмотрен очень большой штраф - от 3 до 5 миллионов рублей.Число желающих принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году удвоилось - новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло порядка 5 миллионов человек.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.В апреле нынешнего года Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210509/polk-1731608892.html
https://ria.ru/20210509/polk-1731606465.html
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россия, бессмертный полк, елена цунаева, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), общество

"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов

13:18 19.05.2021 (обновлено: 13:53 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМедиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны во время трансляции акции "Бессмертный полк онлайн"
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Общероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить изображения нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая нынешнего года.
"Нас сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сказала сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 20:35В России
Сайт "Бессмертного полка" атаковали хакеры
"И в этом году, к сожалению, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Это были как сами нацисты, так и их пособники со стороны коллаборационистов", - сообщила она.
Цунаева напомнила, что наказание за подобные выходки в нынешнем году ужесточилось - виновным грозит до 5 лет лишения свободы по статье за реабилитацию нацизма, также предусмотрен очень большой штраф - от 3 до 5 миллионов рублей.
Число желающих принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году удвоилось - новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло порядка 5 миллионов человек.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.
В апреле нынешнего года Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 19:48День Победы-2021
В России удвоилось число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка"
 
РоссияБессмертный полкЕлена ЦунаеваВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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