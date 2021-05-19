https://ria.ru/20210519/rassledovanie-1732944690.html
"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов - РИА Новости, 19.05.2021
"Бессмертный полк" передал в СК данные граждан, присылавших фото нацистов
Общероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:18
2021-05-19T13:18
2021-05-19T13:53
россия
бессмертный полк
елена цунаева
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Общероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить изображения нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая нынешнего года."Нас сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сказала сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня"."И в этом году, к сожалению, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Это были как сами нацисты, так и их пособники со стороны коллаборационистов", - сообщила она.Цунаева напомнила, что наказание за подобные выходки в нынешнем году ужесточилось - виновным грозит до 5 лет лишения свободы по статье за реабилитацию нацизма, также предусмотрен очень большой штраф - от 3 до 5 миллионов рублей.Число желающих принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году удвоилось - новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло порядка 5 миллионов человек.В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.В апреле нынешнего года Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210509/polk-1731608892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, бессмертный полк, елена цунаева, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), общество
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Общероссийское общественное объединение "Бессмертный полк России" передало в Следственный комитет РФ данные IP-адресов, с которых проводились попытки разместить изображения нацистских преступников и коллаборационистов во время онлайн-шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая нынешнего года.
"Нас сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сказала сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева
в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
"И в этом году, к сожалению, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка онлайн" портретов нацистских преступников. Это были как сами нацисты, так и их пособники со стороны коллаборационистов", - сообщила она.
Цунаева напомнила, что наказание за подобные выходки в нынешнем году ужесточилось - виновным грозит до 5 лет лишения свободы по статье за реабилитацию нацизма, также предусмотрен очень большой штраф - от 3 до 5 миллионов рублей.
Число желающих принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" в 2021 году удвоилось - новые заявки подали 2,5 миллиона человек, и общее число участников тем самым достигло порядка 5 миллионов человек.
В 2020 году шествие "Бессмертного полка" по улицам городов России
не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано порядка 3 миллионов заявок из разных стран.
В апреле нынешнего года Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.