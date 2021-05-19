https://ria.ru/20210519/putin-1733004764.html

Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе

Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 19.05.2021

Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхам Алиев по телефону выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:48

2021-05-19T17:48

2021-05-19T18:10

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхам Алиев по телефону выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось политико-дипломатическими методами, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили Нагорный Карабах с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе – в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января", - говорится в сообщении.Россия продолжит посреднические усилия по достижению между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса демаркации границы, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/azerbaydzhan-1732589969.html

азербайджан

нагорный карабах

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире, россия