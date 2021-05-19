Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
17:48 19.05.2021 (обновлено: 18:10 19.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхам Алиев по телефону выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось политико-дипломатическими методами, сообщает пресс-служба Кремля.
"В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили Нагорный Карабах с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе – в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января", - говорится в сообщении.
Россия продолжит посреднические усилия по достижению между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса демаркации границы, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы", - говорится в сообщении.