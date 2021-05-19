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Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 19.05.2021
Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхам Алиев по телефону выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:48
2021-05-19T18:10
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхам Алиев по телефону выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось политико-дипломатическими методами, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили Нагорный Карабах с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе – в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января", - говорится в сообщении.Россия продолжит посреднические усилия по достижению между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса демаркации границы, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/azerbaydzhan-1732589969.html
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азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире, россия

Путин и Алиев обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе

17:48 19.05.2021 (обновлено: 18:10 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхам Алиев по телефону выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось политико-дипломатическими методами, сообщает пресс-служба Кремля.
"В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили Нагорный Карабах с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе – в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января", - говорится в сообщении.
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"Этого не избежать". Эксперт о демаркации границы Армении и Азербайджана
Россия продолжит посреднические усилия по достижению между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса демаркации границы, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы", - говорится в сообщении.
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