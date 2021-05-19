Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210519/privlekatelnost-1732937822.html
Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности
Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности - РИА Новости, 19.05.2021
Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности
Австралийские ученые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения меняются с возрастом... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:00
2021-05-19T21:00
наука
женщины
генетика
мужчины
социология
психология
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579103177_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_9b8d9cd66355b9db183044202b0b5716.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийские ученые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения меняются с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.Исследователи из Технологического университета Квинсленда проанализировали ответы более семи тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, участвовавших в национальном онлайн-опросе по вопросам сексуальной привлекательности, который проводили в 2016 году среди посетителей сайтов знакомств.Участников опроса просили оценить по шкале от нуля до ста баллов важность наличия у потенциальных партнеров девяти черт, объединенных в три категории: эстетика (возраст, привлекательность и физические особенности), ресурсы (интеллект, образование и доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).Статистический анализ ответов выявил схожие приоритеты у мужчин и женщин. И те и другие оценили как очень важные такие черты, как привлекательность, физические особенности и все три личностные качества, в то время как наименьшее значение имел доход. Однако у женщин важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи была примерно на 9–14 пунктов выше, чем мужчины. Последние же уделяли больше внимания привлекательности и физическому телосложению потенциальной партнерши."Многочисленные научные исследования давно продемонстрировали, что способность быстро определять привлекательность в других людях отражает предпочтение воспроизводить потомство с хорошими генами, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, поведенческого экономиста Стивена Уайта (Stephen Whyte). — Хотя оба пола предпочитают физически привлекательного потенциального партнера, у мужчин более сильные предпочтения в отношении привлекательности, чем у женщин".Авторы также выяснили, что набор предпочтений меняется с возрастом. Например, молодые мужчины уделяют большее значение эстетике, чем молодые женщины, для которых важнее личностные качества. Этот разрыв с возрастом сокращается: и мужчины, и женщины в старшем возрасте обращают большее внимание на такие черты, как открытость и доверие.По словам ученых, эти результаты в целом согласуются с существующими теориями влечения, которые рассматривают выбор партнера в контексте воспроизводства потомства и воспитания детей."Сексуальное влечение — ключевой фактор выбора партнера и размножения. Наши результаты указывают на явные различия внутри каждого пола на ключевых этапах жизни, что согласуется с теориями давления отбора, — говорит Уайт. — Но женщины в целом более избирательны в отношении всего набора характеристик, потому что их время для размножения более ограничено, и они не могут рискнуть сделать неправильный выбор".Интересно и то, что, если и мужчины и женщины в молодом возрасте часто делали акцент на какой-то одной черте, то, по мере приближения к верхней границе фертильности, находящейся в районе 50 лет, они все больше заявляли о важности комплекса признаков.По мнению исследователей, решения, которые люди принимают в процессе выбора сексуального партнера, сильно влияют не только на аспекты семейных отношений и воспроизводство, но и на другие стороны жизни общества, включая гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, либерализм в широком смысле слова, политику, религию и культуру.
https://ria.ru/20210514/sny-1732310343.html
https://ria.ru/20210428/kofe-1730301180.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579103177_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_10e063d394d8e8857111828d01462c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
женщины, генетика, мужчины, социология, психология, австралия

Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности

21:00 19.05.2021
 
© Depositphotos / helenaak14Влюбленная пара
Влюбленная пара - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / helenaak14
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийские ученые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения меняются с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
Исследователи из Технологического университета Квинсленда проанализировали ответы более семи тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, участвовавших в национальном онлайн-опросе по вопросам сексуальной привлекательности, который проводили в 2016 году среди посетителей сайтов знакомств.
Участников опроса просили оценить по шкале от нуля до ста баллов важность наличия у потенциальных партнеров девяти черт, объединенных в три категории: эстетика (возраст, привлекательность и физические особенности), ресурсы (интеллект, образование и доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).
Статистический анализ ответов выявил схожие приоритеты у мужчин и женщин. И те и другие оценили как очень важные такие черты, как привлекательность, физические особенности и все три личностные качества, в то время как наименьшее значение имел доход. Однако у женщин важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи была примерно на 9–14 пунктов выше, чем мужчины. Последние же уделяли больше внимания привлекательности и физическому телосложению потенциальной партнерши.
"Многочисленные научные исследования давно продемонстрировали, что способность быстро определять привлекательность в других людях отражает предпочтение воспроизводить потомство с хорошими генами, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, поведенческого экономиста Стивена Уайта (Stephen Whyte). — Хотя оба пола предпочитают физически привлекательного потенциального партнера, у мужчин более сильные предпочтения в отношении привлекательности, чем у женщин".
Иллюстрация того, как мозг во сне моделирует новые ситуации, находящиеся за пределами повседневного опыта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:00Наука
Предложена новая гипотеза, объясняющая природу сновидений
Авторы также выяснили, что набор предпочтений меняется с возрастом. Например, молодые мужчины уделяют большее значение эстетике, чем молодые женщины, для которых важнее личностные качества. Этот разрыв с возрастом сокращается: и мужчины, и женщины в старшем возрасте обращают большее внимание на такие черты, как открытость и доверие.
По словам ученых, эти результаты в целом согласуются с существующими теориями влечения, которые рассматривают выбор партнера в контексте воспроизводства потомства и воспитания детей.
"Сексуальное влечение — ключевой фактор выбора партнера и размножения. Наши результаты указывают на явные различия внутри каждого пола на ключевых этапах жизни, что согласуется с теориями давления отбора, — говорит Уайт. — Но женщины в целом более избирательны в отношении всего набора характеристик, потому что их время для размножения более ограничено, и они не могут рискнуть сделать неправильный выбор".
Интересно и то, что, если и мужчины и женщины в молодом возрасте часто делали акцент на какой-то одной черте, то, по мере приближения к верхней границе фертильности, находящейся в районе 50 лет, они все больше заявляли о важности комплекса признаков.
По мнению исследователей, решения, которые люди принимают в процессе выбора сексуального партнера, сильно влияют не только на аспекты семейных отношений и воспроизводство, но и на другие стороны жизни общества, включая гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, либерализм в широком смысле слова, политику, религию и культуру.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 13:15Наука
Ученые установили, какие люди любят кофе
 
НаукаженщиныгенетикамужчинысоциологияПсихологияАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния