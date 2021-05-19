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Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности
Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности - РИА Новости, 19.05.2021
Ученые назвали основные черты сексуальной привлекательности
Австралийские ученые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения меняются с возрастом... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T21:00
2021-05-19T21:00
2021-05-19T21:00
наука
женщины
генетика
мужчины
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психология
австралия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Австралийские ученые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения меняются с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.Исследователи из Технологического университета Квинсленда проанализировали ответы более семи тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, участвовавших в национальном онлайн-опросе по вопросам сексуальной привлекательности, который проводили в 2016 году среди посетителей сайтов знакомств.Участников опроса просили оценить по шкале от нуля до ста баллов важность наличия у потенциальных партнеров девяти черт, объединенных в три категории: эстетика (возраст, привлекательность и физические особенности), ресурсы (интеллект, образование и доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).Статистический анализ ответов выявил схожие приоритеты у мужчин и женщин. И те и другие оценили как очень важные такие черты, как привлекательность, физические особенности и все три личностные качества, в то время как наименьшее значение имел доход. Однако у женщин важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи была примерно на 9–14 пунктов выше, чем мужчины. Последние же уделяли больше внимания привлекательности и физическому телосложению потенциальной партнерши."Многочисленные научные исследования давно продемонстрировали, что способность быстро определять привлекательность в других людях отражает предпочтение воспроизводить потомство с хорошими генами, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, поведенческого экономиста Стивена Уайта (Stephen Whyte). — Хотя оба пола предпочитают физически привлекательного потенциального партнера, у мужчин более сильные предпочтения в отношении привлекательности, чем у женщин".Авторы также выяснили, что набор предпочтений меняется с возрастом. Например, молодые мужчины уделяют большее значение эстетике, чем молодые женщины, для которых важнее личностные качества. Этот разрыв с возрастом сокращается: и мужчины, и женщины в старшем возрасте обращают большее внимание на такие черты, как открытость и доверие.По словам ученых, эти результаты в целом согласуются с существующими теориями влечения, которые рассматривают выбор партнера в контексте воспроизводства потомства и воспитания детей."Сексуальное влечение — ключевой фактор выбора партнера и размножения. Наши результаты указывают на явные различия внутри каждого пола на ключевых этапах жизни, что согласуется с теориями давления отбора, — говорит Уайт. — Но женщины в целом более избирательны в отношении всего набора характеристик, потому что их время для размножения более ограничено, и они не могут рискнуть сделать неправильный выбор".Интересно и то, что, если и мужчины и женщины в молодом возрасте часто делали акцент на какой-то одной черте, то, по мере приближения к верхней границе фертильности, находящейся в районе 50 лет, они все больше заявляли о важности комплекса признаков.По мнению исследователей, решения, которые люди принимают в процессе выбора сексуального партнера, сильно влияют не только на аспекты семейных отношений и воспроизводство, но и на другие стороны жизни общества, включая гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, либерализм в широком смысле слова, политику, религию и культуру.
https://ria.ru/20210514/sny-1732310343.html
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женщины, генетика, мужчины, социология, психология, австралия
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Австралийские ученые выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин и как эти предпочтения меняются с возрастом. Результаты исследования опубликованы
в журнале PLOS One.
Исследователи из Технологического университета Квинсленда
проанализировали ответы более семи тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, участвовавших в национальном онлайн-опросе по вопросам сексуальной привлекательности, который проводили в 2016 году среди посетителей сайтов знакомств.
Участников опроса просили оценить по шкале от нуля до ста баллов важность наличия у потенциальных партнеров девяти черт, объединенных в три категории: эстетика (возраст, привлекательность и физические особенности), ресурсы (интеллект, образование и доход) и личность (доверие, открытость и эмоциональная связь).
Статистический анализ ответов выявил схожие приоритеты у мужчин и женщин. И те и другие оценили как очень важные такие черты, как привлекательность, физические особенности и все три личностные качества, в то время как наименьшее значение имел доход. Однако у женщин важность возраста, образования, интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной связи была примерно на 9–14 пунктов выше, чем мужчины. Последние же уделяли больше внимания привлекательности и физическому телосложению потенциальной партнерши.
"Многочисленные научные исследования давно продемонстрировали, что способность быстро определять привлекательность в других людях отражает предпочтение воспроизводить потомство с хорошими генами, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, поведенческого экономиста Стивена Уайта (Stephen Whyte). — Хотя оба пола предпочитают физически привлекательного потенциального партнера, у мужчин более сильные предпочтения в отношении привлекательности, чем у женщин".
Авторы также выяснили, что набор предпочтений меняется с возрастом. Например, молодые мужчины уделяют большее значение эстетике, чем молодые женщины, для которых важнее личностные качества. Этот разрыв с возрастом сокращается: и мужчины, и женщины в старшем возрасте обращают большее внимание на такие черты, как открытость и доверие.
По словам ученых, эти результаты в целом согласуются с существующими теориями влечения, которые рассматривают выбор партнера в контексте воспроизводства потомства и воспитания детей.
"Сексуальное влечение — ключевой фактор выбора партнера и размножения. Наши результаты указывают на явные различия внутри каждого пола на ключевых этапах жизни, что согласуется с теориями давления отбора, — говорит Уайт. — Но женщины в целом более избирательны в отношении всего набора характеристик, потому что их время для размножения более ограничено, и они не могут рискнуть сделать неправильный выбор".
Интересно и то, что, если и мужчины и женщины в молодом возрасте часто делали акцент на какой-то одной черте, то, по мере приближения к верхней границе фертильности, находящейся в районе 50 лет, они все больше заявляли о важности комплекса признаков.
По мнению исследователей, решения, которые люди принимают в процессе выбора сексуального партнера, сильно влияют не только на аспекты семейных отношений и воспроизводство, но и на другие стороны жизни общества, включая гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, либерализм в широком смысле слова, политику, религию и культуру.