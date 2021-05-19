Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/platoshkin-1732978761.html
Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно
Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно - РИА Новости, 20.05.2021
Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно
Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-19T15:51
2021-05-20T01:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
николай платошкин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572474132_0:101:3054:1818_1920x0_80_0_0_8cf8c978738905d67232ccb7039c3c7b.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Накануне гособвинитель просил приговорить политолога к шести годам колонии (за склонение к беспорядкам), а также оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд решил, что таким образом мужчина разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".Политолог на заседании заявил, что не публиковал видео на хостинге YouTube, так как "не знает, как это делается". По его словам, он не владеет каналом, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на ролике действительно он, однако в своих выступлениях он лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.Суд счел смягчающими обстоятельствами хронические заболевания политолога, родителей пенсионного возраста, положительные характеристики с места работы и жительства, а также отсутствие судимости.Позднее Платошкин заявил РИА Новости, что обжалует приговор. Кроме того, он поблагодарил людей, которые поддерживали его во время следствия и процесса.В июне 2020 года СК возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.В сентябре 2019 года от КПРФ он принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
https://ria.ru/20210516/deputat-1732533166.html
https://ria.ru/20210517/roskomnadzor-1732675530.html
https://ria.ru/20210517/peterburg-1732602044.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572474132_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_835ec0abc7380a9d2beaf7e3a1b9ef7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), николай платошкин, москва

Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно

15:51 19.05.2021 (обновлено: 01:33 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Накануне гособвинитель просил приговорить политолога к шести годам колонии (за склонение к беспорядкам), а также оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 17:04
Московского депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ, отпустили
Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд решил, что таким образом мужчина разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".
Политолог на заседании заявил, что не публиковал видео на хостинге YouTube, так как "не знает, как это делается". По его словам, он не владеет каналом, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на ролике действительно он, однако в своих выступлениях он лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.
Суд счел смягчающими обстоятельствами хронические заболевания политолога, родителей пенсионного возраста, положительные характеристики с места работы и жительства, а также отсутствие судимости.
Позднее Платошкин заявил РИА Новости, что обжалует приговор. Кроме того, он поблагодарил людей, которые поддерживали его во время следствия и процесса.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 17:14
Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube
В июне 2020 года СК возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.
В сентябре 2019 года от КПРФ он принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 11:41
СК назвал состав участников несогласованной акции в Петербурге
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Николай ПлатошкинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния