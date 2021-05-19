https://ria.ru/20210519/platoshkin-1732978761.html

Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно

Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно - РИА Новости, 20.05.2021

Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно

Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-19T15:51

2021-05-19T15:51

2021-05-20T01:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

николай платошкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572474132_0:101:3054:1818_1920x0_80_0_0_8cf8c978738905d67232ccb7039c3c7b.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Накануне гособвинитель просил приговорить политолога к шести годам колонии (за склонение к беспорядкам), а также оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд решил, что таким образом мужчина разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".Политолог на заседании заявил, что не публиковал видео на хостинге YouTube, так как "не знает, как это делается". По его словам, он не владеет каналом, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на ролике действительно он, однако в своих выступлениях он лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.Суд счел смягчающими обстоятельствами хронические заболевания политолога, родителей пенсионного возраста, положительные характеристики с места работы и жительства, а также отсутствие судимости.Позднее Платошкин заявил РИА Новости, что обжалует приговор. Кроме того, он поблагодарил людей, которые поддерживали его во время следствия и процесса.В июне 2020 года СК возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.В сентябре 2019 года от КПРФ он принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.

https://ria.ru/20210516/deputat-1732533166.html

https://ria.ru/20210517/roskomnadzor-1732675530.html

https://ria.ru/20210517/peterburg-1732602044.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), николай платошкин, москва