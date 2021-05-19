https://ria.ru/20210519/platoshkin-1732978761.html
Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно
Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно - РИА Новости, 20.05.2021
Политолога Николая Платошкина осудили на пять лет условно
Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-19T15:51
2021-05-19T15:51
2021-05-20T01:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
николай платошкин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572474132_0:101:3054:1818_1920x0_80_0_0_8cf8c978738905d67232ccb7039c3c7b.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Накануне гособвинитель просил приговорить политолога к шести годам колонии (за склонение к беспорядкам), а также оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд решил, что таким образом мужчина разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".Политолог на заседании заявил, что не публиковал видео на хостинге YouTube, так как "не знает, как это делается". По его словам, он не владеет каналом, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на ролике действительно он, однако в своих выступлениях он лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.Суд счел смягчающими обстоятельствами хронические заболевания политолога, родителей пенсионного возраста, положительные характеристики с места работы и жительства, а также отсутствие судимости.Позднее Платошкин заявил РИА Новости, что обжалует приговор. Кроме того, он поблагодарил людей, которые поддерживали его во время следствия и процесса.В июне 2020 года СК возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.В сентябре 2019 года от КПРФ он принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае. Победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.
https://ria.ru/20210516/deputat-1732533166.html
https://ria.ru/20210517/roskomnadzor-1732675530.html
https://ria.ru/20210517/peterburg-1732602044.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572474132_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_835ec0abc7380a9d2beaf7e3a1b9ef7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), николай платошкин, москва
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Гагаринский суд Москвы
назначил пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину
по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Накануне гособвинитель просил приговорить политолога к шести годам колонии (за склонение к беспорядкам), а также оштрафовать его на 500 тысяч рублей (за фейки).
Согласно приговору, Платошкин на YouTube публиковал видеоролики, в которых озвучивал ложные данные о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд решил, что таким образом мужчина разжигал протестные настроения и склонял людей к массовым беспорядкам, "маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам".
Политолог на заседании заявил, что не публиковал видео на хостинге YouTube, так как "не знает, как это делается". По его словам, он не владеет каналом, а также не считает себя лидером движения "За новый социализм". Подсудимый подтвердил, что на ролике действительно он, однако в своих выступлениях он лишь выражал гражданскую позицию и не преследовал цели вовлечения людей в беспорядки.
Суд счел смягчающими обстоятельствами хронические заболевания политолога, родителей пенсионного возраста, положительные характеристики с места работы и жительства, а также отсутствие судимости.
Позднее Платошкин заявил РИА Новости, что обжалует приговор. Кроме того, он поблагодарил людей, которые поддерживали его во время следствия и процесса.
В июне 2020 года СК
возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка, после чего Басманный суд отправил политика под домашний арест. Виновным себя политолог не считает.
В сентябре 2019 года от КПРФ он принимал участие в дополнительных выборах депутатов Госдумы
по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 в Хабаровском крае
. Победу одержал представитель ЛДПР
Иван Пиляев, Платошкин стал вторым.