https://ria.ru/20210519/perepis-1732985152.html

Росстат прокомментировал перенос переписи населения

Росстат прокомментировал перенос переписи населения - РИА Новости, 19.05.2021

Росстат прокомментировал перенос переписи населения

Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения осенью текущего года, предположительные даты — с 1 по 31 октября, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:15

2021-05-19T16:15

2021-05-19T18:43

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения осенью текущего года, предположительные даты — с 1 по 31 октября, сообщили РИА Новости в ведомстве.Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но ее перенесли на апрель 2021 года, а затем — на сентябрь.В среду вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у Владимира Путина предложил сдвинуть сроки ее проведения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. Глава государства поддержал эту инициативу."Уже в ближайшие дни будет внесен проект постановления правительства, регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том числе сроки проведения. Предполагаемые сроки — с 1 по 31 октября 2021 года", — сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.В ведомстве добавили, что перенос сроков не повлияет на перепись, поскольку все процессы уже налажены. После того как будет принято постановление правительства, Росстат запустит все необходимые организационные процедуры.В службе государственной статистики отметили, что перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая переписано порядка 140 тысяч человек. В таких регионах она продлится до декабря 2021 года.Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также сохранится — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков с электронными планшетами.

https://ria.ru/20201216/perepis-1589430082.html

https://ria.ru/20210422/yakutiya-1729401432.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество