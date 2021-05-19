Путин согласился перенести перепись населения
15:44 19.05.2021 (обновлено: 15:55 19.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой "Единой России" о переносе переписи населения на октябрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании: "Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение".
Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. В начале текущего года сообщалось о том, что принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, поскольку к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
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