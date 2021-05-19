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Путин согласился перенести перепись населения
Путин согласился перенести перепись населения - РИА Новости, 19.05.2021
Путин согласился перенести перепись населения
Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой "Единой России" о переносе переписи населения на октябрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:44
2021-05-19T15:55
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой "Единой России" о переносе переписи населения на октябрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В среду вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании: "Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение".Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. В начале текущего года сообщалось о том, что принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, поскольку к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
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совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, дмитрий песков, россия, владимир путин

Путин согласился перенести перепись населения

15:44 19.05.2021 (обновлено: 15:55 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой "Единой России" о переносе переписи населения на октябрь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании: "Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение".

Президент согласился с инициативой ЕР, которая была озвучена Турчаком о переносе переписи населения на октябрь.

Заместитель руководителя администрации президента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. В начале текущего года сообщалось о том, что принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, поскольку к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 09:09
Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
 
Совет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакДмитрий ПесковРоссияВладимир Путин
 
 
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