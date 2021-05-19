Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения
13:45 19.05.2021 (обновлено: 13:59 19.05.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Свердловской области
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, глава государства обещал рассмотреть этот вопрос.
"Еще одно предложение, пользуясь случаем: в июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу, по времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Но, как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение", - сказал Турчак в среду на совещании о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию.
"К тому же переписчики и сотрудники избирательных комиссий, те, кто должен информировать до выборов, это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах, это, как правило, наши учителя, работники социальной сферы. В этой связи просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы. Просили бы это предложение поддержать", - отметил он.
Путин в ответ на это предложение сказал Турчаку: "Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно".
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