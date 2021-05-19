https://ria.ru/20210519/perepis-1732950962.html

Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения

Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения - РИА Новости, 19.05.2021

Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T13:45

2021-05-19T13:45

2021-05-19T13:59

россия

андрей турчак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, глава государства обещал рассмотреть этот вопрос."Еще одно предложение, пользуясь случаем: в июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу, по времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Но, как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение", - сказал Турчак в среду на совещании о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию.Путин в ответ на это предложение сказал Турчаку: "Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно".

https://ria.ru/20201216/perepis-1589430082.html

россия

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россия, андрей турчак, владимир путин, общество