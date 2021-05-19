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Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения
Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения - РИА Новости, 19.05.2021
Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T13:45
2021-05-19T13:59
россия
андрей турчак
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, глава государства обещал рассмотреть этот вопрос."Еще одно предложение, пользуясь случаем: в июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу, по времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Но, как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение", - сказал Турчак в среду на совещании о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию.Путин в ответ на это предложение сказал Турчаку: "Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно".
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россия, андрей турчак, владимир путин, общество

Турчак предложил Путину перенести Всероссийскую перепись населения

13:45 19.05.2021 (обновлено: 13:59 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Свердловской области
Всероссийская перепись населения в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, глава государства обещал рассмотреть этот вопрос.
"Еще одно предложение, пользуясь случаем: в июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу, по времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года. Но, как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение", - сказал Турчак в среду на совещании о реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию.
"К тому же переписчики и сотрудники избирательных комиссий, те, кто должен информировать до выборов, это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах, это, как правило, наши учителя, работники социальной сферы. В этой связи просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь. Выборы к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы. Просили бы это предложение поддержать", - отметил он.
Путин в ответ на это предложение сказал Турчаку: "Хорошо, это тоже рассмотрим обязательно".
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
 
РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинОбщество
 
 
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