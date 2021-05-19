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В Палестине не исключили превращение конфликта в религиозную войну

В Палестине не исключили превращение конфликта в религиозную войну - РИА Новости, 19.05.2021

В Палестине не исключили превращение конфликта в религиозную войну

Палестино-израильское противостояние может превратиться в масштабную религиозную войну, заявил РИА Новости советник президента Палестины по религиозным делам... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:12

2021-05-19T09:12

2021-05-19T09:12

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

палестина

восточный иерусалим

в мире

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КАИР, 19 мая - РИА Новости. Палестино-израильское противостояние может превратиться в масштабную религиозную войну, заявил РИА Новости советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш.По словам аль-Хаббаша, в Рамалле "в течение многих лет предупреждали о возможной вспышке религиозной войны из-за нарушений Израилем святынь в Иерусалиме, а также экстремистских действий еврейских поселенцев"."Если статус-кво сохранится, как есть, и если Израиль и его поселенцы не перестанут провоцировать религиозные чувства палестинцев и мусульман в целом, то мир окажется перед лицом религиозной войны, огонь которой выйдет за пределы Палестины, и весь мир заплатит за это", - заявил аль-Хаббаш, являющийся также верховным судьей Палестины.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3,7 тысячи ракет, около 540 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 217, среди жертв 63 несовершеннолетних.

иерусалим

палестина

восточный иерусалим

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Запуск ракет военного крыла ХАМАС над сектором Газа ХАМАС обстрелял Израиль из ракетных установок в понедельник. На кадрах, снятых над сектором Газа, видно, как запускаются несколько ракет. 2021-05-19T09:12 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, палестина, восточный иерусалим, в мире