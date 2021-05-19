https://ria.ru/20210519/otstavka-1732929025.html

СМИ: немецкий министр подала в отставку после обвинений в плагиате

СМИ: немецкий министр подала в отставку после обвинений в плагиате - РИА Новости, 19.05.2021

СМИ: немецкий министр подала в отставку после обвинений в плагиате

Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии Франциска Гифай (СДПГ) подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:17

2021-05-19T12:17

2021-05-19T12:17

европарламент

карл-теодор цу гуттенберг

минобороны германии

урсула фон дер ляйен

ангела меркель

германия

дюссельдорф

в мире

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БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии Франциска Гифай (СДПГ) подала заявление об отставке в связи со скандалом вокруг своей ученой степени, полученной ранее в Свободном университете (FU) Берлина, сообщает журнал Focus со ссылкой на собственную информацию.Ранее немецкие СМИ сообщили, что специальная комиссия университета высказалась за лишение министра ученой степени. Ранее Гифай была выдвинута берлинским отделением Социал-демократической партии Германии в лидеры предвыборного списка на выборах в Палату представителей Берлина осенью и кандидатом в бургомистры. В настоящее время должность бургомистра в немецкой столице занимает другой известный социал-демократ Михаэль Мюллер.Известно, что специальная комиссия Свободного университета представила президиуму свое решение 5 мая, официальной информации о содержании этого документа нет. Однако сообщалось, что министру предоставлено четыре недели для встречного заявления. Университет отказывается от комментариев прессе до принятия окончательного решения.Ранее Гифай заявила, что готова оставить пост министра по делам семьи в случае, если ее степень будет дезавуирована. Свободный университет Берлина начал в 2019 году проверку ее научной работы, которая была посвящена политике Еврокомиссии в отношении гражданского общества. В октябре 2019 года было принято решение, что работа, несмотря на установленные недостатки, является академическим достижением Гифай.Скандалы вокруг ученой степени членов правительства в новейшей истории Германии повторяются довольно часто. Из-за обвинений в плагиате при написании диссертаций несколько министров были вынуждены оставить свои посты. В 2011 году в этой связи сложил в себя полномочия министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг. В 2013 году в отставку после лишения ученой степени в университете Дюссельдорфа ушла министр образования ФРГ Аннете Шаван. В 2016 году после проверки Ганноверский медицинский институт принял решение о сохранении ученой степени тогдашнего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Проверка была проведена по просьбе самой фон дер Ляйен после того, как интернет-издания обвинили министра в плагиате, допущенной в диссертации, которая находится в открытом доступе.Отставка Гифай - первый скандал в истории действующего правительства под руководством Ангелы Меркель, созданного по итогам выборов в бундестаг ФРГ в 2017 году. Ранее "четвертый кабинет" Меркель покинули два министра - Урсула фон дер Ляйен (с поста главы минобороны ФРГ - на пост главы Еврокомиссии), Катарина Барли (с поста главы минюста ФРГ - в Европарламент), а также несколько статс-секретарей.

https://ria.ru/20210519/livan-1732905876.html

https://ria.ru/20210105/kharris-1592054659.html

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дюссельдорф

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