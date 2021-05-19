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Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби

Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби - РИА Новости, 19.05.2021

Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби

Эмират Абу-Даби открыт для россиян, но пока не привлекает гостей из нашей страны из-за жестких условий въезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:35

2021-05-19T11:35

2021-05-19T11:35

абу-даби

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эмират Абу-Даби открыт для россиян, но пока не привлекает гостей из нашей страны из-за жестких условий въезда, сообщает АТОР. С конца апреля туристам из России не нужно проходить карантин по прибытии в Абу-Даби, но оттока путешественников из Дубая, главного и, как правило, более дорого конкурента, не произошло, говорят эксперты."Клиенты долго ждали открытия этого направления, спрашивали варианты программ, но увидев правила въезда и существенные ограничения, утратили желание бронировать туры, — поясняет заместитель генерального директора туроператора Ольга Баландина. — В основном туристы сейчас путешествуют семьями и на длительный срок, и сдавать тесты целой семьей несколько раз за время пребывания очень обременительно в финансовом плане".Согласно действующим с 16 мая правилам, путешественник, следующий в Абу-Даби воздушным путем, должен получить документ о проведенном ПЦР-тестировании в сертифицированной лаборатории на английском языке не более чем за 72 часа до вылета и иметь при себе оригинал справки с синей печатью (исключение – дети до 12 лет).Все желающие въехать в эмират наземным транспортом должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 48 часов до въезда. Или отрицательный результат теста методом лазерного анализа крови DPI, сданного не ранее чем за 24 часа.Вакцинированные пассажиры, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны пройти ПЦР-исследование по прибытии и на шестой день без необходимости соблюдения карантина. Не прошедшие вакцинацию, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии, а затем на шестой и при длительном пребывании на 12 день.Все исследования делаются за счет туристов. Если они прилетели рейсом местной национальной авиакомпании, для них действуют специальные тарифы в некоторых клиниках – 17 долларов. Но перевозчик просит и дополнительный тест за 48 часов до обратного рейса.Все это, по словам экспертов, в значительной степени нивелирует ценовое преимущество Абу-Даби. В среднем отели аналогичной звездности в этом эмирате стоят на 30 процентов дешевле, чем в Дубае, но за счет многочисленных тестов отдых в них сейчас обойдется даже дороже.По прогнозам туроператоров, более 80 процентов бронирований в ОАЭ в летнем сезоне будет приходиться по-прежнему на Дубай. Абу-Даби сможет принять не более пяти процентов российского турпотока.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

https://ria.ru/20210504/kalmykiya-1729964655.html

https://ria.ru/20210519/gruziya-1732603347.html

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