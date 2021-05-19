Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210519/oae-1732917735.html
Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби
Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби - РИА Новости, 19.05.2021
Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби
Эмират Абу-Даби открыт для россиян, но пока не привлекает гостей из нашей страны из-за жестких условий въезда, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:35
2021-05-19T11:35
абу-даби
куда можно лететь
куда поехать
цены
вакцинация
отдых
путешествия
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155986/58/1559865876_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cb28589720b745e0e50c81432869db54.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эмират Абу-Даби открыт для россиян, но пока не привлекает гостей из нашей страны из-за жестких условий въезда, сообщает АТОР. С конца апреля туристам из России не нужно проходить карантин по прибытии в Абу-Даби, но оттока путешественников из Дубая, главного и, как правило, более дорого конкурента, не произошло, говорят эксперты."Клиенты долго ждали открытия этого направления, спрашивали варианты программ, но увидев правила въезда и существенные ограничения, утратили желание бронировать туры, — поясняет заместитель генерального директора туроператора Ольга Баландина. — В основном туристы сейчас путешествуют семьями и на длительный срок, и сдавать тесты целой семьей несколько раз за время пребывания очень обременительно в финансовом плане".Согласно действующим с 16 мая правилам, путешественник, следующий в Абу-Даби воздушным путем, должен получить документ о проведенном ПЦР-тестировании в сертифицированной лаборатории на английском языке не более чем за 72 часа до вылета и иметь при себе оригинал справки с синей печатью (исключение – дети до 12 лет).Все желающие въехать в эмират наземным транспортом должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 48 часов до въезда. Или отрицательный результат теста методом лазерного анализа крови DPI, сданного не ранее чем за 24 часа.Вакцинированные пассажиры, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны пройти ПЦР-исследование по прибытии и на шестой день без необходимости соблюдения карантина. Не прошедшие вакцинацию, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии, а затем на шестой и при длительном пребывании на 12 день.Все исследования делаются за счет туристов. Если они прилетели рейсом местной национальной авиакомпании, для них действуют специальные тарифы в некоторых клиниках – 17 долларов. Но перевозчик просит и дополнительный тест за 48 часов до обратного рейса.Все это, по словам экспертов, в значительной степени нивелирует ценовое преимущество Абу-Даби. В среднем отели аналогичной звездности в этом эмирате стоят на 30 процентов дешевле, чем в Дубае, но за счет многочисленных тестов отдых в них сейчас обойдется даже дороже.По прогнозам туроператоров, более 80 процентов бронирований в ОАЭ в летнем сезоне будет приходиться по-прежнему на Дубай. Абу-Даби сможет принять не более пяти процентов российского турпотока.
https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html
https://ria.ru/20210504/kalmykiya-1729964655.html
https://ria.ru/20210519/gruziya-1732603347.html
абу-даби
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155986/58/1559865876_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_327fca709211f604adcc42fc72a01b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абу-даби, куда можно лететь, куда поехать, цены, вакцинация, отдых, путешествия, коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

Эксперты рассказали, почему россияне не едут в открытый эмират Абу-Даби

11:35 19.05.2021
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваТуристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Эмират Абу-Даби открыт для россиян, но пока не привлекает гостей из нашей страны из-за жестких условий въезда, сообщает АТОР.
С конца апреля туристам из России не нужно проходить карантин по прибытии в Абу-Даби, но оттока путешественников из Дубая, главного и, как правило, более дорого конкурента, не произошло, говорят эксперты.
"Клиенты долго ждали открытия этого направления, спрашивали варианты программ, но увидев правила въезда и существенные ограничения, утратили желание бронировать туры, — поясняет заместитель генерального директора туроператора Ольга Баландина. — В основном туристы сейчас путешествуют семьями и на длительный срок, и сдавать тесты целой семьей несколько раз за время пребывания очень обременительно в финансовом плане".
Согласно действующим с 16 мая правилам, путешественник, следующий в Абу-Даби воздушным путем, должен получить документ о проведенном ПЦР-тестировании в сертифицированной лаборатории на английском языке не более чем за 72 часа до вылета и иметь при себе оригинал справки с синей печатью (исключение – дети до 12 лет).
Все желающие въехать в эмират наземным транспортом должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 48 часов до въезда. Или отрицательный результат теста методом лазерного анализа крови DPI, сданного не ранее чем за 24 часа.
Жемчужина Кавказа и проводники - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00Туризм
Круиз на поезде: как увидеть семь городов за семь дней и не устать
Вакцинированные пассажиры, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны пройти ПЦР-исследование по прибытии и на шестой день без необходимости соблюдения карантина. Не прошедшие вакцинацию, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии, а затем на шестой и при длительном пребывании на 12 день.
Все исследования делаются за счет туристов. Если они прилетели рейсом местной национальной авиакомпании, для них действуют специальные тарифы в некоторых клиниках – 17 долларов. Но перевозчик просит и дополнительный тест за 48 часов до обратного рейса.
Золотая обитель Будды Шакьямуни в Республики Калмыкия - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00Туризм
Розовые озера и степные фениксы: что еще удивительного в Калмыкии
Все это, по словам экспертов, в значительной степени нивелирует ценовое преимущество Абу-Даби. В среднем отели аналогичной звездности в этом эмирате стоят на 30 процентов дешевле, чем в Дубае, но за счет многочисленных тестов отдых в них сейчас обойдется даже дороже.
"Если правила въезда и пребывания в Абу-Даби не изменятся и количество платных тестов останется прежним, мы не ожидаем большого роста туропотока, в этом случае Дубай останется топом продаж и на лето", – считают эксперты.
По прогнозам туроператоров, более 80 процентов бронирований в ОАЭ в летнем сезоне будет приходиться по-прежнему на Дубай. Абу-Даби сможет принять не более пяти процентов российского турпотока.
Жители города и туристы на одной из улиц Сигнахи в Грузии - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
08:00Что полезно знать туристу
Грузия: что такое шемомечама и почему у них мама — это папа
 
ТуризмАбу-Дабикуда можно лететькуда поехатьЦеныВакцинацияОтдыхПутешествияКоронавирус COVID-19Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОАЭДубай (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния