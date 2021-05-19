https://ria.ru/20210519/neva-1733034843.html

В Петербурге помутнела вода в Неве

В Петербурге помутнела вода в Неве - РИА Новости, 19.05.2021

В Петербурге помутнела вода в Неве

Акватория Невы в районе Рыбацкого проспекта в Петербурге помутнела после того, как неукрепленный берег накануне размыло сильным дождем, сообщает Северо-Западное РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T20:17

2021-05-19T20:17

2021-05-19T20:17

нева (река)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Акватория Невы в районе Рыбацкого проспекта в Петербурге помутнела после того, как неукрепленный берег накануне размыло сильным дождем, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.Как информирует ведомство, в среду местные жители сообщили о мутно-коричневых разводах на акватории Невы в районе Рыбацкого проспекта 51/1."В данном месте берег не укреплен и находится в естественном состоянии. Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку, что привело к помутнению воды вдоль неукрепленного берега реки", - говорится в сообщении.Росприроднадзор отмечает, что за минувшие сутки в городе выпало примерно 72% осадков от месячной нормы мая.Во вторник вечером в Петербурге бушевала гроза, дождь и ветер до 18-20 метров в секунду. По данным городских властей, сильный ветер повалил 261 дерево. Как сообщало ГУМЧС, от непогоды в Петербурге из-за падения части кровли ресторана быстрого питания пострадали четыре человека, включая ребенка. Также оказались повреждены 14 автомобилей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/kupanie-1732670551.html

https://ria.ru/20210513/zhara-1732061334.html

нева (река)

санкт-петербург

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нева (река), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург, происшествия