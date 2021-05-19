Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210519/neva-1733034843.html
В Петербурге помутнела вода в Неве
В Петербурге помутнела вода в Неве - РИА Новости, 19.05.2021
В Петербурге помутнела вода в Неве
Акватория Невы в районе Рыбацкого проспекта в Петербурге помутнела после того, как неукрепленный берег накануне размыло сильным дождем, сообщает Северо-Западное РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T20:17
2021-05-19T20:17
нева (река)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564464557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5bd703140a47e29eea6c7f5e58dc0c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Акватория Невы в районе Рыбацкого проспекта в Петербурге помутнела после того, как неукрепленный берег накануне размыло сильным дождем, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.Как информирует ведомство, в среду местные жители сообщили о мутно-коричневых разводах на акватории Невы в районе Рыбацкого проспекта 51/1."В данном месте берег не укреплен и находится в естественном состоянии. Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку, что привело к помутнению воды вдоль неукрепленного берега реки", - говорится в сообщении.Росприроднадзор отмечает, что за минувшие сутки в городе выпало примерно 72% осадков от месячной нормы мая.Во вторник вечером в Петербурге бушевала гроза, дождь и ветер до 18-20 метров в секунду. По данным городских властей, сильный ветер повалил 261 дерево. Как сообщало ГУМЧС, от непогоды в Петербурге из-за падения части кровли ресторана быстрого питания пострадали четыре человека, включая ребенка. Также оказались повреждены 14 автомобилей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/kupanie-1732670551.html
https://ria.ru/20210513/zhara-1732061334.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564464557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_357bcb757704fad6d28d2fc27d1959f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нева (река), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге помутнела вода в Неве

20:17 19.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНабережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Акватория Невы в районе Рыбацкого проспекта в Петербурге помутнела после того, как неукрепленный берег накануне размыло сильным дождем, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.
Как информирует ведомство, в среду местные жители сообщили о мутно-коричневых разводах на акватории Невы в районе Рыбацкого проспекта 51/1.
Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 16:58В России
Петербуржцам ответили, получится ли открыть купальный сезон в мае
"В данном месте берег не укреплен и находится в естественном состоянии. Дождем размыло грунт, который вместе с выпавшими осадками попал в реку, что привело к помутнению воды вдоль неукрепленного берега реки", - говорится в сообщении.
Росприроднадзор отмечает, что за минувшие сутки в городе выпало примерно 72% осадков от месячной нормы мая.
Во вторник вечером в Петербурге бушевала гроза, дождь и ветер до 18-20 метров в секунду. По данным городских властей, сильный ветер повалил 261 дерево. Как сообщало ГУМЧС, от непогоды в Петербурге из-за падения части кровли ресторана быстрого питания пострадали четыре человека, включая ребенка. Также оказались повреждены 14 автомобилей.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 04:50
В Гидрометцентре предупредили о небывалой жаре в регионах
 
Нева (река)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05Военное крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по двум израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
00:32ВВС Израиля уничтожили пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
Лента новостейМолния