https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html
Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов
Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов - РИА Новости, 19.05.2021
Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов
Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:31
2021-05-19T11:31
2021-05-19T11:31
корпорация мсп
социальное предпринимательство
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, сообщили РИА Новости в корпорации.Заявки на участие принимаются от компаний малого и среднего бизнеса, не менее года работающих в сфере социального предпринимательства и уже осуществляющих продажи своей продукции или услуг. Также у такой компании-кандидата должны быть в штате минимум двое сотрудников на ключевых позициях.Поясняется, что после подачи заявок кандидаты пройдут онлайн-собеседование для отбора на "преакселерационный интенсив". Это первая часть акселератора, в которой эксперты расскажут о программе и о том, как подготовить качественную презентацию бизнеса для участия в отборе в основную программу. По результатам 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, которая пройдёт в онлайн-формате в июле-августе, добавляет корпорация.А финалом акселерационной программы станет очный "демодень" в Москве, где участники смогут встретить новых партнеров и заказчиков, попрактиковаться в питчинге и представить свой проект перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами."Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП - один из приоритетов корпорации, нашедший свое отражение в нашей новой стратегии развития", - прокомментировал эту программу генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Подать заявку можно до 15 июня на сайте Корпорации МСП. Участие в акселерационной программе бесплатное.
https://ria.ru/20210518/agroproduktsiya-1732860004.html
https://ria.ru/20210514/it-platforma-1732285372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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корпорация мсп, социальное предпринимательство, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, сообщили РИА Новости в корпорации.
Заявки на участие принимаются от компаний малого и среднего бизнеса, не менее года работающих в сфере социального предпринимательства и уже осуществляющих продажи своей продукции или услуг. Также у такой компании-кандидата должны быть в штате минимум двое сотрудников на ключевых позициях.
Поясняется, что после подачи заявок кандидаты пройдут онлайн-собеседование для отбора на "преакселерационный интенсив". Это первая часть акселератора, в которой эксперты расскажут о программе и о том, как подготовить качественную презентацию бизнеса для участия в отборе в основную программу. По результатам 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, которая пройдёт в онлайн-формате в июле-августе, добавляет корпорация.
А финалом акселерационной программы станет очный "демодень" в Москве
, где участники смогут встретить новых партнеров и заказчиков, попрактиковаться в питчинге и представить свой проект перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами.
"Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП - один из приоритетов корпорации, нашедший свое отражение в нашей новой стратегии развития", - прокомментировал эту программу генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич.
Подать заявку можно до 15 июня на сайте Корпорации МСП. Участие в акселерационной программе бесплатное.