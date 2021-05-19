https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов

Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов - РИА Новости, 19.05.2021

Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов

Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:31

2021-05-19T11:31

2021-05-19T11:31

корпорация мсп

социальное предпринимательство

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, сообщили РИА Новости в корпорации.Заявки на участие принимаются от компаний малого и среднего бизнеса, не менее года работающих в сфере социального предпринимательства и уже осуществляющих продажи своей продукции или услуг. Также у такой компании-кандидата должны быть в штате минимум двое сотрудников на ключевых позициях.Поясняется, что после подачи заявок кандидаты пройдут онлайн-собеседование для отбора на "преакселерационный интенсив". Это первая часть акселератора, в которой эксперты расскажут о программе и о том, как подготовить качественную презентацию бизнеса для участия в отборе в основную программу. По результатам 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, которая пройдёт в онлайн-формате в июле-августе, добавляет корпорация.А финалом акселерационной программы станет очный "демодень" в Москве, где участники смогут встретить новых партнеров и заказчиков, попрактиковаться в питчинге и представить свой проект перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами."Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП - один из приоритетов корпорации, нашедший свое отражение в нашей новой стратегии развития", - прокомментировал эту программу генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Подать заявку можно до 15 июня на сайте Корпорации МСП. Участие в акселерационной программе бесплатное.

https://ria.ru/20210518/agroproduktsiya-1732860004.html

https://ria.ru/20210514/it-platforma-1732285372.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, социальное предпринимательство, новости компаний - экономика, экономика