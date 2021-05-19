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Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов
Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов - РИА Новости, 19.05.2021
Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов
Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:31
2021-05-19T11:31
корпорация мсп
социальное предпринимательство
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, сообщили РИА Новости в корпорации.Заявки на участие принимаются от компаний малого и среднего бизнеса, не менее года работающих в сфере социального предпринимательства и уже осуществляющих продажи своей продукции или услуг. Также у такой компании-кандидата должны быть в штате минимум двое сотрудников на ключевых позициях.Поясняется, что после подачи заявок кандидаты пройдут онлайн-собеседование для отбора на "преакселерационный интенсив". Это первая часть акселератора, в которой эксперты расскажут о программе и о том, как подготовить качественную презентацию бизнеса для участия в отборе в основную программу. По результатам 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, которая пройдёт в онлайн-формате в июле-августе, добавляет корпорация.А финалом акселерационной программы станет очный "демодень" в Москве, где участники смогут встретить новых партнеров и заказчиков, попрактиковаться в питчинге и представить свой проект перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами."Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП - один из приоритетов корпорации, нашедший свое отражение в нашей новой стратегии развития", - прокомментировал эту программу генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Подать заявку можно до 15 июня на сайте Корпорации МСП. Участие в акселерационной программе бесплатное.
https://ria.ru/20210518/agroproduktsiya-1732860004.html
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Новости
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РИА Новости
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корпорация мсп, социальное предпринимательство, новости компаний - экономика, экономика

Корпорация МСП запустила акселератор социальных проектов

11:31 19.05.2021
 
© Depositphotos / minervastockМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Depositphotos / minervastock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Корпорация МСП открывает прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" для компаний, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, сообщили РИА Новости в корпорации.
Заявки на участие принимаются от компаний малого и среднего бизнеса, не менее года работающих в сфере социального предпринимательства и уже осуществляющих продажи своей продукции или услуг. Также у такой компании-кандидата должны быть в штате минимум двое сотрудников на ключевых позициях.
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Поясняется, что после подачи заявок кандидаты пройдут онлайн-собеседование для отбора на "преакселерационный интенсив". Это первая часть акселератора, в которой эксперты расскажут о программе и о том, как подготовить качественную презентацию бизнеса для участия в отборе в основную программу. По результатам 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, которая пройдёт в онлайн-формате в июле-августе, добавляет корпорация.
А финалом акселерационной программы станет очный "демодень" в Москве, где участники смогут встретить новых партнеров и заказчиков, попрактиковаться в питчинге и представить свой проект перед экспертами, организаторами программы и потенциальными инвесторами.
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"Акселератор будет полезен компаниям, занимающимся не просто бизнесом, но делом, решающим социально значимые задачи. Обучение и развитие потенциала компаний МСП - один из приоритетов корпорации, нашедший свое отражение в нашей новой стратегии развития", - прокомментировал эту программу генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Подать заявку можно до 15 июня на сайте Корпорации МСП. Участие в акселерационной программе бесплатное.
 
Корпорация МСПсоциальное предпринимательствоНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
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